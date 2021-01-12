DEÜ, Ege’nin ilk kapsamlı Covid-19 İzlem Merkezi’ni kurdu

İZMİR (DHA)- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Ege Bölgesi’nin ilk kapsamlı ‘Covid-19 İzlem Merkezi’ni açtı. Merkezde, koronavirüs tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar ve organ yetmezliği gibi konularda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet verilecek.

Pandemiyle mücadelede tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerini aralıksız sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Bölgesi’nde önemli bir ihtiyaca cevap verecek Covıd–19 İzlem Merkezi’ni kurdu. Covıd-19 tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar ya da organ yetmezliği gibi konularda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet verecek olan merkezde, hastaların tetkik ve tedavilere hızlıca erişmeleri sağlanıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, burada elde edilen veriler ışında yeni bilimsel araştırmalar yapılacağını söyledi.

‘BİLGİ TOPLAMA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRECEK’

Merkezin virüsle ilgili bilgi toplama açısından önemli bir görevi yerine getireceğini ifade eden Rektör Hotar, “Bu süreçte önceliğimiz, hastalarımızın tedavi edilmesi ve sağlıklarına kavuşturulması oldu. Bu hassas dönemde, kısa vadeli ve ivedi formüllerin bulunması gerekiyordu. Üniversite olarak bizler de büyük bir titizlik ve sorumlulukla çalıştık. Geldiğimiz noktada ise bulaş riski son derece yüksek bu virüsün, hastalar üzerindeki uzun vadeli etkilerini tespit etmemiz, verilerini toplamamız ve seyrini izlememiz gerektiğini düşündük. Buradan hareketle DEÜ Rektörlüğü olarak, üniversite hastanemizdeki hocalarımızın gayretleriyle bir merkez oluşturmaya karar verdik” dedi.

‘BİLİM DÜNYASINA REFERANS TEŞKİL EDECEK’

Merkezde oluşturulan yazılım sayesinde hastalarla ilgili geniş bir veri tabanının oluşturulacağını kaydeden Rektör Hotar, “Salgınla mücadelede bilinmezliği ortadan kaldırmak ve başarıyı artırmak için daha çok bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu merkezimizde zaman içinde hastalarımızdan elde edilecek somut verileri, bulguları veya olay hikayesini ilerleyen dönemlerde araştırmacılarımızın ve bilim insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sayede hastalığa bağlı oluşabilecek uzun vadeli riskler de daha net şekilde ortaya çıkartılabilecek. Böylece merkezimiz, ilaç geliştirmeden tedavi yöntemlerine kadar birçok aşamada ya da protokolde bilim dünyamıza referans teşkil edecek. Merkezimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor; açılmasında emeği geçen aile fertlerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HASTALAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise, “Bugüne kadar 7 binin üzerinde hastanın tedavi için hastanelerine başvurduğunu belirtti. Covid-19’un bilinmezliklerle dolu bir süreç olduğunu kaydedem Bayrak, “Hastaların takiplerini yapabilmek, hastalığın seyrini anlayabilmek için Covid İzleme Merkezi’ne ihtiyaç duyduk. Rektörlüğümüzden alınan destekle merkezimizi oluşturduk. Türkiye’de kurulan Covid-19 izlem merkezlerinde ilk sıralardayız. Ege Bölgesi’nde bu ölçekte bir merkez de ilk defa oluşturuldu. Günde yaklaşık 500 hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaştığımız hastalara anket ve testler uygulayarak, analizlerini gerçekleştireceğiz. Anlamlı istatistik verilere ulaştığımızda bilimsel sonuçlarını deklare edeceğiz” dedi.

COVID-19 VERİ TABANI OLUŞACAK

‘Covid-19 İzlem Merkezi’ Sorumlusu Prof. Dr. Belgin Ünal, salgının başında bu yana tanı, teşhis ve tedavi alan hastaları izleyeceklerini belirterek “Merkezimiz, Covid-19 hastalıklarını izleyen, tanısını koyan ve tedavisini yapan anabilim dalları ile birlikte oluşturduğumuz bir yerdir. İzlemlerde erken tanı ve uygun klinik yönlendirme ile aslında hastaların sağlık durumunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Başhekimlik tarafından görevlendirilmiş 10 personelimize, görüşmeler ile ilgili eğitim verdik. Hastalar aradıklarında verileri kaydedecek yazılımı oluşturduk. Böylece hastanemize başvuran tüm hastaların, geniş bir veri tabanı oluşacak. Hastalar, bu merkeze başvurarak Covid-19 tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar, organ yetmezliği gibi birçok konuda sağlık hizmeti alabilecekler. Elde edilen bilgilerle oluşturulacak veri tabanı araştırmacılara büyük kolaylık sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI