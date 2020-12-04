Ana Sayfa Güncel Haberler Deterjan fabrikasında yangın, dumanlar gökyüzüne yükseldi – Ek fotoğraflar
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“10 yıldır şükürler olsun temizim”
Geçmişte arkadaşlarının baskısı ile uyuşturucuya başladığını, polis baskını sonrasında mahkemeler, hastaneler ve psikolojik destekler sonunda uyuşturucudan uzaklaştığını ifade eden Y.T. (28) yaşadıklarını gazetemize anlattı.
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