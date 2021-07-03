Destici: HDP Kürtlerin değil, PKK ve YPG’nin temsilcisi

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Hatay’daki 3’üncü Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Tek liste ile gerçekleşen kongrede BBP Hatay İl Başkanlığı’na Metin Yeşilkaya seçildi. Destici, HDP’yi eleştirerek, ”HDP Kürtlerin değil PKK ve YPG’nin temsilcisi” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin 3’üncü Olağan Hatay İl Kongresi’ne katıldı. Antakya ilçesinde düzenlenen kongreye Genel Başkan Destici’nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, parti ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Kongre, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve kuran tilavetiyle başladı.

‘BİZİM ELBETTE Kİ İKTİDAR OLMA GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR’

Kongrede partililere hitap eden Destici, PKK’nın Kürtlerin değil emperyalistlerin temsilcisi ve onların uşağı olduğunu, HDP’nin de Kürtlerin değil PKK ve YPG’nin temsilcisi olduğunu belirtti. BBP olarak 28 yıldır devletin hazinesinden para almadan siyaset yaptıklarını dile getiren Destici, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “1993’te çıktığımız bu yolda, 28 yıldır devletin hazinesinden bir kuruş almadan siyasetimizi sürdürüyoruz. İşte bu salondaki ve bütün Türkiye’deki samimi Büyük Birlik Partili kardeşlerimin ve onların ailelerinin desteği ve duasıyla, milletimizin desteği ve duasıyla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bizim elbette ki, iktidar olma gibi bir hedefimiz var. Çünkü biz şunu biliyoruz, milletin muktedir iktidarını gerçekleştirecek olan Büyük Birlik Partisi kadrolarıdır” dedi. Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanlığı görevine Metin Yeşilkaya seçildi. Destici, kongre sonunda partisine katılan vatandaşlara rozetlerini taktı.

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