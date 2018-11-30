Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, belediye başkan adaylarını açıklamaya Sivas’tan başlayacaklarını belirterek, “Cumartesi günü Sivas belediye başkan adayımızı ve ilçe belediye başkan adaylarımızın bir kısmını açıklayacağız” dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşunun 60’yılı nedeniyle Yunusemre Kampüsü’ndeki yeni öğrenci yemekhanesinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Destici, belediye başkan adaylarını açıklamaya Sivas’tan başlayacaklarını belirterek, “Biz Büyük Birlik Partisi olarak kendi adımızla, kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Adaylarımızı açıklamaya, Cumartesi günü Sivas’tan başlıyoruz. Sivas belediye başkanı adayımızı ve oradaki ilçe belediye başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Daha sonra da diğer adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Eskişehir’de bu illerimizden bir tanesi. Eskişehir bizim için önemli. Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı. Bunlar tamamlandığında değerlendirmelerimizi yapıp adaylarımızı sizlerle buluşturacağız” dedi.

‘ARTIK İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ OLDU’

Türkiye’de ittifakların artık kaçınılmaz olduğunu söyleyen Destici, “Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, artık ittifaklar kaçınılmaz oldu. Genel seçimlerde bunun yasal bir zemini vardı ama yerel seçimlerde yasal bir zemini olmamasına rağmen iktidar partisi ittifakı görüştü, ana muhalefet partisi ittifakı görüşüyor. Mecliste grubu bulunan bütün partiler ittifakı görüşüyor. Şu anda bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da PKK terör örgütünün siyasi partisinin karşısında hangi siyasi partimiz öndeyse biz onu destekleriz. Bizim önde olduğumuz yerlerde de aynı hassasiyeti diğer siyasi partilerimizden bekleriz” diye konuştu.