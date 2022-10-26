DESTEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE DERSLER BAŞLADI 

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Çankaya Belediyesinin eğitime olan katkısı artarak devam ediyor. Eğitime büyük önem veren ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığında bulunan öğrencilere Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezinde ücretsiz dersler veriyor.

İlkokulda okuyan öğrencilerden başlayarak üniversite eğitimi alan gençlere kadar öğrencilerin yanında olan Çankaya Belediyesi, eğitime olan desteğini artırıyor. İlkokul öğrencilerinin kırtasiye setlerini dağıtan öğle yemeklerini sıcak sıcak öğrencilerin sıralarına kadar götüren Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencilerine de akşam yemeğini ücretsiz veriyor.

Dershaneye gidemeyen öğrenciler için Destek Eğitim Merkezi açan Çankaya Belediyesi, LGS’ye hazırlanan çocuklar için Bademlidere, Birlik, Esat ve Sokullu Çankaya Evinde dersler vermeye başladı. Konusunda uzman eğitmenlerin verdiği derslere katılan çocuklar hafta içi Çarşamba günleri dışında 16.30-20.30 ile hafta sonu 08.30-18.00 saatleri arasında okullarında gördükleri dersleri pekiştiriyor.

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Üniversite sınavına hazırlanan gençler için de aynı günler ve saatlerde derslerin verildiği Çankaya Evleri ise Bayraktar, Cebeci, Nazım Hikmet, Yıldız ve 100. Yıl Çankaya Evleri olarak belirlendi.