Ders zili çaldı; İstanbul’da okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Elif YAVUZ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da kontrollü normalleşme ile bugün itibarıyla okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler bugün yeniden okul sıralarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından bugün yurt genelinde kademeli olarak okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler bugün yeniden okul sıralarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Küçükçekmece, Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’na sabah saatlerinden itibaren gelen öğrenciler hızla sınıflarda yerini aldı. Okullarda da koronavirüse yönelik tedbirleri alındı. Okul girişinde ateş ölçer, dezenfektan ünitesi ve uyarıcı broşürlerin olduğu görüldü.

YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞRETMENLE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI

Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleşen İstiklal Marşı ve Bayrak törenine İstanbul Vali Yardımcı Hasan Hüseyin Can ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Tören sonrası konuşan vali yardımcısı Hasan Hüseyin Can İstanbul’da yaklaşık 4 bin öğretmenle yüz yüze eğitime başlandığını belirterek, “Kademeli olarak haftanın iki günü yüz yüze eğitim, üç gün online eğitim olmak üzere çalışmalar sürdürülecek. Bu süreci atlatmak için öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle iş birliği içinde çalışmak zorundayız. Eğitim ordumuza da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRETMENLERİN MART AYINDA AŞI OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da öğretmenlerin aşılanama süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yazıcı, “Aşılamayla ilgili çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı imkanlarla bizzat öğretmenlerimizin kendileri HES uygulaması kapsamında gelen çağrı ile yapılacak. Yüz yüze eğitme başlanan gruplar öncelikli olmak üzere bildiğimiz kadarıyla mart ayı içerisinde uygulanacak” ifadelerini kullandı.

“HEYECANDAN UYUYAMADI”

Kızını okula bırakmak için gelen anne Ayşe Gül, çok mutlu olduklarını ve kızının heyecandan uyumadığını belirterek, “Bu karar bizi çok mutlu etti. Artık online derslerde zorlanmaya başlamıştı. Gözüm görmüyor, anlamıyorum diyordu. Dün gece de heyecandan uyuyamadı. Umarım bundan sonrası da güzel olur” dedi. İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Hatice Ravza Gül ise en çok okulda jimnastik yapmayı özlediğini söyledi. Gül, “Boya yapmayı, etkinlik yapmayı, ders çalışmayı çok özledim. Artık online derslerde zorlanıyordum. Gözlerim görmüyordu” dedi. Oğlunu okula bırakmaya gelen baba Cesur Kaya da çocuğunun artık evde sıkıldığını ve sürekli bilgisayar oyunu oynadığını söyledi. 4. Sınıf öğrencisi Enes Kaya ise “Okulda en çok arka bahçede top oynamayı özledim. Evde çok sıkılıyordum, dışarı çıkmadan hep evde oyun oynuyorduk” diye konuştu.

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