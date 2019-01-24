Nestle’nin dermatoloji alanındaki ürünlerini içeren Nestle Skin Health şirketinin Kuzey Amerika dışında kalan tüm pazarları bir Türk yöneticiye emanet.

2017 yılından bu yana Nestle Skin Health’in Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Can Öngen, şirketin 2018 yılında geçirdiği operasyonel dönüşümünde gösterdiği başarı sayesinde Olağanüstü Liderlik Ödülü’ne layık görüldü.

Aralarında Brezilya, Almanya, Çin, Japonya gibi büyük pazarların da olduğu toplam 80 ülkenin yönetiminden sorumlu olan Öngen, hem dünyada hem de Türkiye’de kuvvetli bir gelişme içinde olan deri bakımı ürünlerinde Nestle Skin Health’in özel çözümler sunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Nestle Skin Health, dünyada 17 milyar dolara ulaşan akne, bebek bakımı ve güneş bakım pazarı; 5 milyar dolar büyüklüğündeki dermal dolgu ve toksin estetik ürünler pazarı ile 9 milyar dolara ulaşan topikal dermatolojik reçeteli ürünler alanında özel çözümler sunuyor. Merkezi İsviçre’de bulunan firmanın senelik satış cirosu 3 milyar dolar seviyesinde. ortalama 5 bin kişiye istihdam sağlayan Nestle Skin Health’in 3 Ar-Ge merkezinde geliştirilen ürünler 100’den fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor.”

“SEKTÖR HER SENE YÜZDE 6 BÜYÜYOR”

Dermatoloji sektörünün global olarak büyüdüğünü söyleyen Öngen, “Sektör her sene yüzde 6 etrafında gelişme sağlıyor. Dermal dolgu ve toksin estetik ürünler gibi farklı segmentlerde bu oran çok daha yüksek. Nestle Skin Health olarak ürün sunduğumuz segmentlerde 2018 senesinde pazarın da üstünde bir gelişme yakaladık. deri sağlığı alanında önümüzdeki 5 sene içinde pazar büyümesinin üstünde bir gelişme hedefliyoruz” diye konuştu.

“2 SENE İÇİNDE PİYASADA OLACAK”

Yakaladıkları bu büyümede dermal dolgu gibi estetik çözümlerinin cerrahi uygulamalara göre çok kuvvetli bir seçenek haline gelmesinin etkili olduğunu vurgulayan Öngen, “Yakın gelecekte bu ürünleri daha çok göreceğiz. Estetik olarak dolgu ve toksinlerin yeni yöntemleri var, bunlar 1-2 sene içinde piyasada olacak. Şu anda sanayide çalışmaları devam eden, insan hücrelerinden elde edilen, yalnızca dermatoloji ve estetikte değil başka alanlarda kullanılacak ürünler gelecektir. Bunların dışında lekelere, kızarıklıklara ve aknelere karşı özel çözümler geliştiriyoruz” dedi.

28 ÜLKE TÜRKİYE’DEN YÖNETİLİYOR

2016 senesinde Türkiye’de temsil ofisi açtıklarını ve 28 ülkenin buradan yönetildiğini dile getiren Öngen, “Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Dünyada parlayan yıldız, 2016 senesinde İstanbul’da ofis açtık. Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri ve İsrail pazarlarını Türkiye’deki merkezden yönetiyoruz. Geçen 2 sene süresince yaptığımız yoğun yatırımlarla dermatologlar ve iş ortaklarımızla iyi ilişkiler kurmanın yanısıra sağlık meslek mensupları için düzgün olarak üst seviye bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve eğitimler düzenledik ve böylece pazarı tekrar canlandırdık. 80 milyon nüfusuyla Türkiye’de deri bakım ürünlerine talep oldukça yüksek. Tüketiciler de artık daha bilinçli. Merdiven altı bakım ürünlerini kullanmanın risklerinin farkındalar. Kullanılacak ürünlerin cesaretli ve hekim kontrolünde olması şart” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ LİDERLİK ÖDÜLÜ ALAN İLK YÖNETİCİ

Kuzey Amerika dışında kalan bütün pazarları yönetmek suretiyle Nestle Skin Health çatısı altında Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öngen, başarılarından dolayı Olağanüstü Liderlik Ödülü’nü alan ilk Türk yönetici oldu. Nestle Skin Health bünyesinde, Genel Müdürler tarafından ilk defa bu şekilde bir ödül verildiğini vurgulayan Öngen, şirket organizasyonunu tekrar yapılandırmasının almış olduğu ödülde etkili olduğunu belirtti. Öngen “Avrupa, Latin Amerika ve Asya’dan oluşan 3 ayrı bölgeyi tek çatı altında toplayarak daha yatay bir organizasyon yapısı oluşturduk. Tasarruflarımızı küresel markalarımızda ve kilit pazarlarımızda tekrar yatırım için kullandık. Bu organizasyonel değişiklikler pazarlara açılma stratejimizi kuvvetlendirdi. 2018 senesinde bazı kilit pazarlarda liderlik konumuna yükseldik veya liderlik konumumuzu güçlendirdik. Buna ek olarak, Uluslararası Pazarlar genelinde finansal ve organizasyonel amaçlarımızı aştık. Brezilya, Almanya, Çin ve Türkiye’de yatırımlarımızı artırdık” dedi.

CAN ÖNGEN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1987 senesinde mezun olan Can Öngen, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme alanında eğitimine devam etti. Kariyerine 1990 senesinde başlamış olan Öngen, 27 yaşında çalıştığı şirkette Genel Müdürlük koltuğuna oturdu. Öngen, Orta Doğu, Orta Avrupa hemen sonra İngiltere ve Almanya gibi Batı Avrupa pazarlarını kapsayan Avrupa bölge sorumlulukları için 2003’te İsviçre’ye gitti. 2014 senesinde Oftalmoloji alanından Dermatoloji alanına geçiş yaptı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini yönetim etmek suretiyle Nestle Skin Health çatısı altında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017’nin başlarında sorumlulukları arasına Latin Amerika (LATAM) bölgesini kattı. Eylül 2017’den itibaren, şirket satış hacminin yarısından fazlasını yapan ve 80’den fazla ülkeden oluşan Nestle Skin Health’in Uluslararası Pazarlar alanının başına geçti.