Derik’te kaza: 3’ü çocuk, 7 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezinde her yer beyaza büründü. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan...