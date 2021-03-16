Dergilik’te podcast dönemi başladı

İSTANBUL (DHA) – Bünyesinde binden fazla dergi ve gazeteyi bulunduran dijital yayın platformu Dergilik, podcast’lere de ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, sesli makalelerden sonra şimdi de podcast yayınları da kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı.

Platformun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlıktan yaşama, teknolojiden finansa, dekorasyondan eğlenceye kadar farklı konularda binlerce yayına kolayca erişim imkanı sunan uygulamamızda yeni eklenen podcast bölümü sayesinde kullanıcılara sunulan içerikler daha da zenginleşiyor. Uygulama içinde yer alan bilgi yarışması ile de kullanıcılara GB hediyeleri dağıtılacak” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“2020 boyunca 60 milyondan fazla yayın okundu ve 2 milyon sesli makale dinlendi. Değişen medya tüketim dinamiklerine uygun olarak yenilikçi özelliklerle geliştirilmeye devam edilen Dergilik platformuna eklenen podcast dinleme özelliğiyle birlikte kullanıcılara oldukça zengin bir deneyim sunulacak. Uygulamaya yeni eklenen podcast kanalları arasında en çok dinlenenler; Kitapsız Edebiyat, Fortune Türkiye, e-Gönüllü, Organik Beyinler, Altın Bilezik ve Sinematris oldu. En çok dinlenen ilk üç podcast bölümü ise sırasıyla; E-gönüllü kanalından ‘Hadi 1 Gönüllü Tanıyalım – Nancy Güzeliş’ bölümü, Fortune Türkiye kanalından ‘Fortune 500 Zirvesi Fortune Globali Ağırladı’ bölümü ve Kitapsız Edebiyat kanalından ‘Küçük Prens’ bölümü oldu.”