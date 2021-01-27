Derede sürüklenen aracından kendi imkanlarıyla çıktı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, dere yatağından geçmek isteyen Tuncay Özdemir’in (27) kullandığı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle yükselen sulara kapıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Özdemir yara almazken, araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Derbent Mahallesi’ndeki Karacaali Deresi’nde meydana geldi. Derbent Mahallesi’ndeki bağ evinden dönen Tuncay Özdemir, 35 AOF 151 plakalı hafif ticari aracıyla dere yatağından geçmek isterken, sağanak nedeniyle yükselen sulara kapıldı. Sürücü, sürüklenmekte olan aracından yara almadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, araç ise 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Özdemir, durumu yakınlarına bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Tuncay Özdemir, dere suyunun yükseldiği sırada geçebileceğini düşünerek dereye girdiğini ve sele kapıldığını, kendi imkanları ile dışarı çıktığını belirtti.

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