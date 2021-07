Derede boğulan 15 yaşındaki Kerem Can toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulan Kerem Can Yılmaz (15), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ense köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ormanlık alana pikniğe giden Kerem Can Yılmaz, serinlemek için girdiği derede kayboldu. Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hayatını kaybetti.

Kerem Can Yılmaz’ın cenazesi bugün Çam köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

