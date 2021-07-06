Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA , (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, dereye yatağında mahsur yalan martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yunusemre’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaralı martı derede yatağında mahsur kaldı. Martının sesini duyan çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekipleri martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı martı itfaiye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.
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