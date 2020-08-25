Devlet devletse, iktidar muktedirse; dere yatağına, fayın üstüne, orman alanına, tarım arazilerine bina da dikilmez, ev de yapılmaz!

Bu ülkede kimse kafasına göre istediği, yere istediği gibi bina dikemez!

Unutmayın deprem, sel ve benzeri tabiat olayları sadece ve sadece cahil, ehliyetsiz, liyakatsiz, ihmalkar ve beceriksiz yönetimlerin elinde birer faciaya dönüşür, bir afet halini alır.

Maalesef ülkemizde de tabiat olayları sık sık bir afete dönüşmekte, can almakta ve mala mülke zarar vermektedir. Bunca olaya rağmen bugüne kadar hiçbir yönetici sorumluluk alıp istifa etmedi, yada iktidarlar inisiyatif kullanıp kimseyi görevden azledip, mahkemeye sevk etmedi.

Rasyonel aklı ve bilimsel yöntemi rant hevesi ile terk edip kısa zamanda köşeyi dönmeyi hedefleyen müteahhit kafası, iktidarların aymazlığı, beceriksizliği ve hatta işbirlikçiliği ile birleşince bu ülke fay hatlarının üstüne, dere yataklarına, tarım arazilerine, sit ve orman alanlarına inşa edilmiş milyonlarca bina ile doluverdi.

Hemen her hafta bu imar ve iskan politikalarının sonucunda oluşan bir faciayı televizyonlarda izliyor, gazetelerde okuyoruz ama hala bu imar ve iskan politikalarını ortaya koyan siyasiler ve yürüten bürokratlardan hiç biri sorguya çekilmedi, hesap vermedi.

Bir afet olduğunda daima suçlu ya halk ilan ediliyor, yahut da bundan 20 yıldan fazla bir süre önce iktidar olanlar! Bugünün iktidarı zeytinyağı gibi üste çıkıyor, hiçbir sorumluluğu üstlenmiyor, adeta bir teflon tava gibi leke tutmuyor.

Oysa bu ülkede yapılan her bina yasal olarak iskan almak, ruhsat çıkarmak zorundadır.

Varsa ruhsatsız bina yapan devlet gelir yasa hükmü gereği o binayı mühürler ve yıkar, yapana da ağır maddi ceza uygular. Bu yapılmıyorsa görevi ihmal ve hatta suistimaldir.

Eğer devlet fay üstüne, dere yatağına yapılan bir binaya ruhsat veriyor, iskana müsaade ediyorsa bu izinde imzası olan her bir bürokrat suçludur, yargı önünde hesap vermelidir.

Eğer devlet fay üstüne, dere yatağına yapılan bir binaya ruhsat vermemiş, iskana müsaade etmemişte, birileri çıkıp oraya bina dikebilmişse; o bölgeden sorumlu olan bürokratlar görevi ihmal ve hatta işbirliği şüphesi ile sorgulanmalı, MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN korumasına sığınmadan yargı önünde hesap vermelidir. Sonuçta ortada ya bir aymazlık, beceriksizlik ve ihmal vardır, koca koca binalar dikilirken farkedilmemiştir, yahut da belli menfaatler karşılığında fark edilmemiş gibi yapılarak göz yumulmuştur, her iki olasılıkta bir birinden fenadır.

İktidarların seçim kozu olan ve hep bir defalık denilen imar afları yapması mutlaka engellenmelidir. İnsanlar nasılsa seçim zamanında af çıkar yaptığım yanıma kâr kalır anlayışını terk etmelidir, bir iki defa yaptığı yanına kâr kalmayınca emin olun insanlar imar kanununu delme hevesinden vazgeçmek zorunda kalacaktır.

Diğer yandan bu ülkede hangi arazilerin imar ve iskana açılacağını, bu arazilere hangi koşullarda ve hangi nitelikte bina dikilebileceğini belirlemek de fiili inşaat döneminde kontrol edip, iskan iznini vermek de devletin en temel görevlerinden biridir.

Devleti yöneten iktidar ve bürokratlar bu görevini; imar rantını kollayarak değil bilimsel yöntem ve rasyonel akla uygun olarak yerine getirmelidir, getirmeyen muhakkak ve muhakkak yargı önüne çıkartılıp muhakeme edileceğini ve ihmali ya da suçu varsa cezalandırılacağını bilmelidir.

Devlet yöneticilerinin “zamanında dikmişler, ben ne yapayım” bahanesinin arkasına saklanma hakkı yoktur, yöneticiysen gereğini yapacak ve sorunu çözecek olan sensin, bunun için seçiliyorsun ve bunun için maaş alıyorsun!

Rant hevesi uğruna, bilimsel gerçekleri görmezden gelenler bu ülke insanının canına ve malına taammüden kasteden kişilerdir.

AKP iktidarı sorumluluğu ona buna atmayı, sağda solda aramayı bırakıp derhal bu tip felaketlere yol açan imar ve iskan kararlarının altında imzası olanlardan ya da bu tip kaçak inşaat işlerine göz yumanlardan hesap sormaya başlamalıdır.

İki defa hesap sorun, böyle kararlara imza atan memurları maddi olarak cezalandırın, işlerine son verin bakın bakalım bir daha kimse böyle akla, mantığa, bilime aykırı kararlara imza atabiliyor mu?

Bunlar yapılmazsa ekranlardan daha çok felaket izler, gazetelerde daha çok afet haberi okuruz.