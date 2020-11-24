Dere kenarında ölü bulundu

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’da İlkay Tekbaş (45), dere kenarında ölü olarak bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Lalasahin Mahallesi’nde sabah saatlerinde yürüyüş yapan bir kişi, dere kenarında hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan kimlik incelemsinde cansız bedenin İlkay Tekbaş’a ait olduğu tespit edildi. Tekbaş’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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