Geçen hafta MKE Ankaragücü maçının ardından gelişen olayları ve Cocu’nun gönderilmesinin değil, ancak gönderiliş şeklinin çok doğru olmadığını vurgulamıştım.

Bu ruh haliyle gidilen Türk Telekom’da Fenerbahçe, Galatasaray karşısında iki farklı geriye düşmesine karşın, bulduğu gollerle beraberliği kurtardı. Hatta, galibiyeti bile kaçırdı diyebiliriz. Ancak, dünyanın en önemli derbilerinden sayılan bu derbi mücadelesi ne pozisyonları, ne de skoruyla hafızalarda kalacak. Maalesef bu derbi, tribünde geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrılan 20 yaşındaki Koray Şener ve maç sonrasında yaşanan olaylarla anılacak.

Öncelikle, Koray Şener evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Gerçekten, daha hayatının baharını bile görmeden kalp krizine yenik düşen genç Koray, yüreklerimizi dağladı. Gönül verdiği renklere olan sevdasının Kocaeli’nin Körfez ilçesinden, tribünlere getirdiği Koray, eminim ki unutulmayacak.

Bu arada, bu talihsiz olay nedeniyle, ikinci yarıda tribünleri terk eden Fenerbahçe taraftarını da yürekten kutluyorum. Bir kocaman alkış da, maç sonrası Koray’ın kaldırıldığı ancak, yaşama geri döndürülemediği hastaneye giden Fenerbahçeli futbolcular ve Sarı Lacivertli yönetime…

Yaşanan bu acıyı yüreğimize gömüp, Galatasaray derbisinin iç acıtan bir diğer gelişmesine değinmek istiyorum. Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte, ortalığın karışması ve dakikalarca süren çirkinlik görüntüleriyle adeta kanım dondu. Maçın sonlarına doğru, Soldado’yla Belhanda arasında yaşanan gerginlikle başlayan ve bitiş düdüğüyle birlikte Jailson’un Belhanda’yı tokatlamasıyla devam etti.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş’ın gözü dönmüş bir şekilde, bazı Fenerbahçeli futbolcuları kovalamasıyla cinnet boyutuna ulaşan tablo, tüm dünyada yankı uyandırdı. Hasan Şaş’ın bu yaptığı ilk değil, son da olmayacak herhalde.

Son olarak, derbiden akıllarda kalan bir de güzelliğe değinerek yazıya nokta koyalım. Geçmişin aksine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ezeli rakip, ebedi dost Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine sıcak yaklaşımları, ortaya sıcacık ve de mutluluk verici bir tablo çıkardı. Dilerim, bu tablo gelecek maçlara da yansır.