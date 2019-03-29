Derbi maç havası

Sandığa gitmeye bir gün kala Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesindeki hava yaşanıyor adeta.
Taraftarlar uzlaşması imkansız iki kutba bölünmüş.
Karşılıklı suçlamalar, hakaretler diz boyu.
Neredeyse, “Ölmeye ölmeye geldik” çığlıkları atılacak.
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Sadece taraftarlar değil medya da kalın hatlarla ayrılmış birbirinden.
Bir kısmı, “Haydi bastır Cumhur, ez geç bunları” manşetleri atarken, diğerleri, “Millet, Cumhur’u hezimete uğratacak” diye çıkıyor.
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Derbiyi yönetecek hakem kadrosu yani Yüksek Seçim Kurulu da tedirgin.
Mağlup olanın bunun sorumlusu olarak kendilerini göreceklerinden eminler çünkü.
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Derbiyi televizyonlarda yorumlayacak uzmanlar da şimdiden belirlendi.
Çoğu önyargılı kişiler.
Sonuç istedikleri gibi çıkarsa canlı yayında halaya bile kalkacaklar var aralarında.
Mağlup olmaları halinde ise yapacakları yorum herhalde şöyle olur:
“Bizimkiler onurlu bir ikincilik kazandı. Karşı taraf ise ıkına-sıkına, zar-zor birinci olabildi.”
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Haydi hayırlısı…
Galatasaray-Fenerbahçe derbileri üç ihtimale açıktır.
Bu derbide ise beraberlik yok; bir kazanan, bir de kaybeden olacak.