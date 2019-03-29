Derbi maç havası

Sandığa gitmeye bir gün kala Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesindeki hava yaşanıyor adeta.

Taraftarlar uzlaşması imkansız iki kutba bölünmüş.

Karşılıklı suçlamalar, hakaretler diz boyu.

Neredeyse, “Ölmeye ölmeye geldik” çığlıkları atılacak.

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Sadece taraftarlar değil medya da kalın hatlarla ayrılmış birbirinden.

Bir kısmı, “Haydi bastır Cumhur, ez geç bunları” manşetleri atarken, diğerleri, “Millet, Cumhur’u hezimete uğratacak” diye çıkıyor.

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Derbiyi yönetecek hakem kadrosu yani Yüksek Seçim Kurulu da tedirgin.

Mağlup olanın bunun sorumlusu olarak kendilerini göreceklerinden eminler çünkü.

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Derbiyi televizyonlarda yorumlayacak uzmanlar da şimdiden belirlendi.

Çoğu önyargılı kişiler.

Sonuç istedikleri gibi çıkarsa canlı yayında halaya bile kalkacaklar var aralarında.

Mağlup olmaları halinde ise yapacakları yorum herhalde şöyle olur:

“Bizimkiler onurlu bir ikincilik kazandı. Karşı taraf ise ıkına-sıkına, zar-zor birinci olabildi.”

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Haydi hayırlısı…

Galatasaray-Fenerbahçe derbileri üç ihtimale açıktır.

Bu derbide ise beraberlik yok; bir kazanan, bir de kaybeden olacak.