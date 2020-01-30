Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2018 yılında Türkiye’de çoğu depresyon ilacı olmak üzere tam 308 milyon kutu sinir sistemi ilacı kullanılmış. Kişi başına 3.75 kutu sinir ilacı düşmüş.

Korkunç rakamlar bunlar.

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Kaç kez tanık oldum.

Eşiyle tartışan, komşusuna kızan, uykusu kaçan, müdürüne içerleyen, trafik cezası yiyen, faturaları ödemekte güçlük çeken, ev sahibine öfkelenen teşhisi kendi kendine koyuyor ve hemen depresyon ilacı kullanmaya başlıyor.

Akıl almaz bir başıboşluk, sağlığı tehdit eden bir yanlışlık var burada.

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Şunu unutmamak gerekiyor:

Depresyon ilaçlarının belki yüz çeşit yan etkisi var.

Herhangi birinin prospektüsünü okuyan rahatça görebilir bunu.

Ve işin en vahim yanı da şu:

Yan etkiler arasında şiddet eğilimini artırması da ön sıralarda yer alıyor.

ABD’de okul, işyeri, eğlence merkezlerini basarak katliam yapanların çoğunun depresyon ilacı kullandığı belirlenmişti.

Bizde de son zamanlarda artan cinayet ve yaralama olaylarının ardında kontrolsüz şekilde kullanılan depresyon ilaçları olabilir.

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Peki, ne yapılabilir?

Yapılacak şey son derece basit aslında.

Bir zamanlar biraz burnu akan, gözü yaşaran, başı ağrıyan, kendini yorgun hisseden çareyi antibiyotik kullanmakta buluyordu.

Antibiyotik satışı reçeteye bağlanıp sıkı şekilde denetlenince tüketim bir anda yüzde 40’a yakın oranda düştü.

Demek ki ortada çok ciddi bir keyfi kullanım vardı.

Antibiyotikle ilgili alınan reçeteli satış zorunluluğu şimdi başta depresyon ilaçları olmak üzere tüm sinir sistemi ilaçlarına getirilmelidir.

İlaç, ancak doktorun koyacağı doğru teşhis ve buna bağlı olarak saptayacağı doğru dozda kullanıldığı takdirde yararlıdır, aksi takdirde zehirdir.