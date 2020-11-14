Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı (2)

DEPREMZEDELERDEN TEPKİ

İzmir’de yaşanan battaniye skandalına çadırlarda yaşayan depremzedeler tepki gösterdi.

Depremzede Esra Kalkan, “Bu yapılan terbiyesizlik. Biz burada yeri geldi bir baytaniyeye muhtaç olduk. Çadırlarımız hemen kuruldu ama öncesinde eksiklerimiz oldu. Sonra hemen sağ olsunlar getirdiler. O kadar muhtaç aileler varken battaniyeleri alıp götürülmesi gerçekten çok ayıp” dedi.

Depremzede Ali Coşar da, 15 gündür çadırda kaldığını anlatarak, “Ne kadar zor şeyler yaşadığımızı ancak yaşayan bilir. Bizim kaldığımız çadırkentte böyle bir şeye henüz şahit olmadık. Başka yerde eğer böyle bir şey yapılmışsa hiç hoş bir şey değil. Onların insanlığına kalmış, Allah’tan bulsunlar” diye konuştu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)



FOTOĞRAFLI