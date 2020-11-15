Depremzedeler için yapılan konteyner kentte çalışmalar sürüyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremden sonra evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin konaklamaları için Bayraklı’ya kurulan konteyner kentte çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 28 konteynerin getirildiği 46 bin metrekarelik alana, toplamda 550 konteyner kurulması planlanıyor.

Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin bir kısmı çadır kentte konaklamaya devam ederken, bir kısmı ise evlere taşınmaya başladı. Depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi’nde kurulmaya başlayan konteyner kente ise şu ana kadar 28 konteyner getirildi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği 46 bin metrekarelik alana yakın zamanda, Erzincan, Batman ve Afyon’dan 78 konteynerin daha gelmesi planlanıyor. Toplamda 550 konteynerin yerleştirileceği alanda, depremzedeler için tüm olanaklar sağlanacak. 21 metrekareden oluşan konteynerlerin her birine koyulan elektrikli sobayla ısınma ihtiyacı giderilirken, sıcak su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak. Bir oda, salon, tuvalet ve mutfaktan oluşan konteynerler, yakın zamanda depremzedeleri ağırlamaya başlayacak. Konteyner kentteki çalışmalar, AFAD koordinatörlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri desteği ile devam ediyor.

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