Depremzede derneğinden, İzmir depreminin yıl dönümünde ‘rezerv alan’ açıklaması

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Hande NAYMAN/İZMİR,(DHA)- İZMİR Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, 2 yıl önce 30 Ekim’de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminin yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Dernek olarak faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Özkan, rezerv alandaki fazla konutlara ilişkin, “Rezerv alan depremzedenindir. Depremzede haricinde birini orada görürsek kendimizi oraya zincirleriz. Bu kadar net konuşuyoruz” dedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kala, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, geçen 2 yıllık süreci anlattı. Depremin hemen sonrasında yürütülen faaliyetlerle ilgili konuşan Özkan, “Binalarını yıktıran sakinlerin, yıkım firmalarından yıkım hurda paralarını almalarını sağladık. Ağır hasarlı depremzedelerin rezerv alandan hak sahipliği aşamasında rehberlik yaptık. Resen yıkılan beş adet binanın haklarını almalarını sağladık. Ağır hasarlı binaların Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödemelerini almalarını hızlandırdık. Derneğimizle irtibata geçen orta hasarlı ve az hasarlı birçok binanın ödenmeyen DASK poliçe bedellerinin tamamının almasını sağladık. Proje alanında olup, 10 yıl vadeli kentsel dönüşüm ödeme planına tabi olan orta, az ve hasarsız binaların ödeme planların 1 yıl ödemesiz dönem, 20 yıl vadeli ve faiz oranını yıllık maksimum yüzde 10 TEFE, TÜFE oranını geçmeyecek şekilde güncellemelerini sağladık” ifadelerini kullandı.

‘HER ZAMAN YANLARINDA OLDUK’

Özkan, eğitim destek faaliyetlerinde bulunduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

“Kentsel Dönüşüm Kredisi tutarının 200 bin TL’den 400 bin TL’ye, 2022 yılı içerisinde ise 600 bin TL’ye çıkarılmasını ve devlet faiz desteğinin aylık 0,33 baz puandan aylık 0,50 baz puana çıkarılmasını sağladık. Eğitim destek faaliyetlerinde bulunduk. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için burs verebilecek kişi ve kurumları bularak öğrencilerimize burs imkanı kazandırdık. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’in desteği ile depremzedelerimize profesyonel psikolojik destek imkanı sağladık. Bankalar ile görüşerek uygun oranlar ve şartlarda tüketici kredisi imkanı sağladık. Depremde şehit olan yurttaşlarımızın ailelerinin her zaman yanında olduk, desteğe ihtiyaçları olan her zaman yanlarında olduk. Deprem şehitlerimiz için anma günü düzenleyerek aileleriyle bir araya gelerek acılarını paylaştık.”

‘DEPREMZEDE HARİCİNDE BİRİNİ GÖRÜRSEK KENDİMİZİ ORAYA ZİNCİRLERİZ’

Uzundere konutları, konteyner kent ve eşya depolarının kullanım sürelerinin uzatılmasını sağladıklarını belirten Özkan, “İzmirli iş insanlarının onayı ve eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın desteği ile depremde uzuv kaybı yaşayan vatandaşımıza da bir konut tahsisinin onayını aldık. Merkezi ve yerel yönetim ile depremzede vatandaşlarımızın direkt iletişim kurabilmeleri için organizasyonlar yaptık. Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın önderliği ve desteği ile daha önce kullandırılmayan kentsel dönüşüm kredisinin kullandırılmaya başlamasını sağladık. Geçen sene 280 öğrencimiz burs bulmak için derneğimize başvuru yaptı. Bunlardan 240 öğrencimize çoğunluğu bir yıllık olmak üzere burslar bulabildik. Bu yıl derneğimize 200 öğrencimiz başvurdu ve henüz bursu kesinleşen öğrencimiz bulunmamaktadır. Bu da bizim ağır ağır unutulduğumuzun göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan rezerv alandaki fazla konutlar için Özkan, “Rezerv alan depremzedenindir. Depremzede haricinde birini orada görürsek kendimizi oraya zincirleriz. Bu kadar net konuşuyoruz” diye konuştu.

‘MEZARLIK TAHSİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR OLACAK’

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Özkan, şunları kaydetti:

“Proje alanında metrekare kaybı yüzde 20’nin üzerinde olan vatandaşlarımıza, rezerv alandan ev satın alma hakkı verilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Depremde ağır hasarlı binalarda oturanlardan, kapıcılar da içinde olmak üzere, başlamak kaydı ile orta ve az hasarlı kiracılara da rezerv alanından satış hakkı tanınması için çalışıyoruz. Deprem şehitlerinin mezarlıklarının yanında ailelerine yer tahsisi yapılması ile ilgili çalışmalarımız olacak.” (DHA)

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