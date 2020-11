Depremin yıkıma neden olduğu bölgede sessizlik hakim

Tolga TAHÇI- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR (DHA)- İZMİR’de yıkıma neden olan depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova’da taşınma işlemleri sürüyor. Birçok binanın hasarlı olduğu bölgede, ailelerin taşınmasıyla birlikte çok sayıda cadde ve sokak sessizliğe büründü.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6’lık depremin vurduğu İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde taşınma hareketliliği devam ediyor. Yıkım kararı çıkan binalarda oturanların büyük bir çoğunluğu başka evlere taşınırken, evlerinde az hasar bulunan birçok vatandaş da başka ilçelere göç etti. Deprem öncesinde yüzlerce vatandaşın yaşadığı yüksek katlı binalardan geriye ise ‘sessizlik’ kaldı. Hem apartmanlar hem de zeminde bulunan dükkanlar boşaltılırken, bölgede en sık rastlanılan manzara ise nakliye firmaları tarafından boşaltılan evler oldu. Kafe ve restoranların çoğunlukta olduğu caddelerde açık olan iş yeri sayısında da bir hayli azalma olduğu görüldü. Bölgedeki birçok yapı yıkılacağı günü beklerken, çocukların zaman geçirdiği oyun parkları da boş kaldı.

‘BÖLGE BOŞALMIŞ DURUMDA’

Bayraklı’ya bağlı Aliya İzzetbegoviç Caddesi’nde kuaförlük yapan Volkan Bıyık, çoğu vatandaşın bölgede oturmak istemediğini belirtti. Bıyık, “Durum içler acısı, bölge boşalmış durumda. Evleri güvenli olmasına, depremde hasar görmemesine rağmen birçok insan da evini boşalttı. Çünkü herkes hala çok tedirgin. Burada oturmak istemeyen kişi sayısı oldukça fazla. Buraların zamana ihtiyacı var. Biz de esnaf olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İşlerimiz de etkilendi çünkü her yer bomboş. Zamanla düzeleceğini düşünüyorum ama çok daha kısa bir sürede olmaz. Tekrar yapılanma için epey zamana ihtiyacımız var. Yapılan incelemelerde binamızda çok hasar olmadığı söylendi” dedi.

‘EV SAHİPLERİ DIŞINDA KALANLAR BÖLGEYİ TERK ETTİ’

Bölgede spor salonu işleten Aytaç Uyanıker, evi sağlam olan ev sahiplerinin dışında kalanların bölgeyi terk ettiğini söyledi. Uyanıker, “Birçok bina zaten yıkılmıştı. Evi ağır hasarlı olanlar bölgeyi terk edip, gittiler. Orta hasarlı binalarda güçlendirme veya yıkım işlemi olacağı için oradakiler de gitti. Az hasarlılarda oturanlar da korktukları için evlerinde değil. Kiracı olanların çoğu zaten başka ilçelere taşındı. Buradan büyük bir göç başladı. Bazıları hasar sebebiyle bazıları ise travma sebebiyle göç ediyorlar. Sadece evi sağlam olan bazı ev sahipleri kaldı. Sürekli bir yıkım çalışması olduğu için psikolojimiz de kötü etkileniyor. Burada binalar yıkılıp, enkazlar kalkınca ve yeni binalar yapılınca bölge normale döner. İşimiz de etkilendi. İnsanlar spordan daha önce farklı şeyler düşünüyorlar. Onlar için şu an spor lüks bir ihtiyaç. Öncelikle herkes barınma sorununu düşünüyor” diye konuştu.

‘GECELERİ HER YER KARANLIK’

Özkanlar Apartmanı’nın yöneticisi Bakır Kuş, bölgenin durumunu hayalet şehir olarak nitelendirirken, “Tüm bölgede tedirginlik hala devam ediyor. Orta hasar gören binalar bile boşaltılıyor. Açıkçası can güvenliğimiz pek yok. Apartmanımızda da güçlendirme çalışmalarının ardından oturulabileceği söylenildi. Ancak 3’üncü kata kadar duvarlar patlamış durumda. Böyle olunca oturmak istemiyoruz ve binayı boşaltıyoruz. Kapımızı kapatıp gideceğiz. Zeminin sağlam olduğunu düşündüğüm için Menemen ilçesine taşınacağım. Bu çevrede kiralar yüksek olduğu için ve binalar da eski olduğu için güvenemedik. Burada geceleri depremden sonra her yer karanlık” dedi.

Depremden sonra yüzde 60 oranında işlerin azaldığını aktaran lokanta işletmecisi Kenan Soysal, “Deprem bölgesinde hayat bizler için daha zor olacak. Çünkü çevremize baktığımızda yıkılmayan bina kalmayacak. Depremden sonra yüzde 60’a yakın müşteri kaybımız oldu. Çünkü binalardan her gün taşınmalar devam ediyor. Son bir haftadır bölge iyice sessizleşmeye başladı. Birkaç hafta sonra daha da hayalet şehre dönmesini bekliyorum. Normalde işimiz 21.00’e kadar sürerdi, ancak hava karardıktan sonra telefonumuz birkaç kez ancak çalıyor. Umarım her şey kısa sürede normale döner” ifadelerini kullandı.

