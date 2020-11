Depremin simgeleri Elif ve Ayda için Sivas’ta fidan dikildi

SİVAS, (DHA) – SİVAS Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla 1 yıl önce başlatılan ‘İki Fidan Birlikte Büyüyor’ projesi kapsamında kentte yeni doğan bebekler için fidan dikiliyor. Bugün düzenlenen etkinlikte İzmir depreminin simgeleri olan Elif ve Ayda için de fidan dikildi.

Kentte başlatılan ‘İki Fidan Birlikte Büyüyor’ projesi kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin uygulandığı Tavra Deresi mevkisine giderek, Orman İşletme Müdürlüğü’nce düzenlenen fidan dikimi törenine katıldı. Programda konuşan Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, geçen sene başlatılan projede; Tavra Deresi bölgesindeki 20 dekar alana bugüne kadar doğan 6 bin bebek için fidan dikildiğini söyledi. Bebeklerin isimlerinin tabelalara yazıldığını anlatan Duman, projenin sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

Vali Salih Ayhan ise, Sivas’ı yeşil bir doğaya kavuşturmak ve gelecek nesillere güzel miras bırakmak için il genelindeki coğrafyada yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyledi. İl merkezi başta olmak üzere ilçelerde eğitim kurumlarında yeşil bir doğa için her kesimin büyük hassasiyet gösterdiğini ifade eden Vali Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarının birlikteliği ile Sivas’ın her köşesine ağaç dikildiğini söyledi. Ağaçlandırma projeleri içerisinde kısa süre önce başlatılan proje ile her doğan bebek adına fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Vali Ayhan, projenin çok anlamlı olduğunu ve bu atılan adımla her bir bebeğin isminin fidan dikilen bölgede tabelalara yazıldığını söyledi.

Sivas’taki çocukların büyüdükleri zaman kentin yeşil doğasını bilinçle ve hassasiyetle sahipleneceklerini ifade eden Vali Ayhan, “Her doğan bebeğimiz için fidanlarımızı dikmeye devam edeceğiz. Bugün toprağa atılan tohumlar 10 yıl sonra büyüyecek anlamlı hale gelecek. Bu bölgeden geçen ailelerimiz ve adına fidan diktiğimiz çocuklarımız, o fidanların büyüdüğünü gördüğünde daha çok sahiplenme bilincine taşıyacak. Yine 10 yıl içerisinde 80 bin çocuğumuz dünyaya gelecek. Sürdürülebilir bu proje ile Sivas’ın arazileri yemyeşil olacak. Ayrıca milli ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlamak amacıyla 30 lokasyonda 1 milyon adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

ELİF VE AYDA İÇİN FİDAN DİKİLDİ

İzmir depreminde mucizevi bir şekilde hayata tutunan 3 yaşlarındaki Elif Perinçek ve Ayda Gezgin de unutulmadı. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, iki depremzede çocuk için de fidan dikti.

Elif ve Ayda’nın, İzmir depreminde mucizenin, inanmışlığın ve mücadelenin adı olduğunu belirten Vali Ayhan, “İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bereketli topraklarımızda bebeklerimiz için fidanlar toprakla buluşturulacak” diye konuştu.

