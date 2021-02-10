Depremden sonra İzmir’e 83 milyon liralık kaynak

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerle bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin ilk saniyesinden itibaren devletin tüm birimleri ile İzmir için harekete geçtiğini belirterek, toplamda 83 milyon 924 bin 176 TL’lik yardım sağlandığını ifade etti.

İzmir’de, 30 Ekim’de yıkıma neden olan depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, depremzedelerin sorularını yanıtladı. Ülkenin deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Vali Köşger, özellikle İzmir’in iki fay hattı üzerine yerleşmiş bir şehir olduğunu belirtip, yaşanan sarsıntının aslında beklendiğini vurguladı. Depremin tahmin edilen doğal bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, “İzmir’in altındaki fay hatlarının değil, açık denizdeki bir fay hattının kırılmasıyla bu sıkıntıyı yaşadık. Burada bilgi eksikliğinden kaynaklı birtakım kaygılarınız olduğunu duyduk. Ama şundan emin olun; ekip olarak arkadaşlarımızla sizin hayatınızı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kayıplarınızı minimum zararla yerine koymak için alınması gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz” dedi.

‘AĞIR HASARLI 600’DEN FAZLA BİNANIN YIKILMASI GEREKİYOR’

Depremde ilk anda yıkılan 4 binanın bulunduğunu anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim’den bugüne kadar acil yıkılması gereken 71 binayla ilgili yıkımların yapıldığını kaydetti. 600’den fazla binanın ise ağır hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğinin raporlandığını söyleyen Köşger, depremin ilk saniyesinden itibaren devletin tüm birimleri ile İzmir için harekete geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

“Enkazdan bir canlı daha fazla çıkması için devlet ve millet seferber oldu. Devletimle gurur duyuyorum çünkü alması gereken inisiyatifi aldı yapması gereken yardımları yaptı. Daha depremin ilk gecesinden itibaren çadırlar ve aş evleri kuruldu. Vatandaşların aç kalmaması için alınması gereken tedbirleri yerel yönetimlerle birlikte aldık. Milletimle gurur duyuyorum. İzmir için tüm Türkiye, tüm milletimiz tek yürek oldu ve yardımları akıttılar İzmir’e. Depo görevlileri yardımları istiflemekte zaman zaman zorlandı. İzmir’in Türkiye’deki karşılığının ne kadar güzel olduğunu burada görmüş olduk. Sanki bir vücudun uzuvları gibi tüm millet olarak refleks verdik. İzmirlilerle gurur duyuyorum. Çünkü depremin ilk anından itibaren metanetle, sabırla ve sükunetle durdular. Hem gurur duydum hem iftihar ettim hem de sizlere teşekkür ediyorum. Yardımları yağmalama gibi bir durum yaşanmadı.”

EŞYA VE NAKİT YARDIMLARI

İzmir depreminin ardından yardımlarla ilgili rakamları da paylaşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, devletin İzmir’e toplamda 83 milyon 924 bin 176 TL’lik yardım sağladığını ifade etti. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kapsamında 6 bin 814 haneye 34 milyon liralık konut nakdi yardımı yapıldığını açıklayan Köşger, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine 1 milyon 147 bin liralık yardım yapıldı. 1152 haneye eşya yardımı adı altında 34 milyon 545 bin lira, Seferihisar’da tsunamiden etkilenen 74 kişiye ise 226 bin lira yardım yapıldı. Tekneler de ihmal edilmedi. 36 milyon liralık bir yardım yapıldı. Depremde zarar gören küçük esnafımıza 5 milyon liralık bir kaynağı, belki yeterli değil ama kısmen de olsa ilk andaki travmayı atlatmaları için sağladık. Ayrıca esnaf odalarımızın dışındaki daha büyük ticaretle uğraşanlara toplam 5 milyon liralık kaynak aktarıldı. Şu an eşya yardımı alan bin 153 hemşerimiz var. 361 hemşerimize henüz yardım ulaşmadı. Süreç devam ediyor. En kısa zamanda ulaşmaları sağlanacak” dedi. Yapılması gerekenlerin seri şekilde yerine getirilmeye çalışıldığını anlatan Vali Köşger, bir an önce enkazların kaldırılıp, inşaatların tamamlanıp, depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşmalarının gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Vali Yavuz Selim Köşger’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’ın sunumunun ardından toplantıya katılan vatandaşların soruları yanıtlandı. Pandemi önlemleri kapsamında vatandaşlar, iki gruba ayrılarak toplantıya katıldı.

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