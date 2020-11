Depremden bir ay sonra yaşamını yitiren futbolcunun ailesinden sağlıkçılara teşekkür

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı’nın enkazından yaralı çıkarıldıktan yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler’in ailesi, gösterdikleri özveri nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın 6’ncı katında oturan Malik Tahirler ile annesi Nazmiye Doğrayan, enkaz altında kaldı. Malik Tahirler, enkaz altından yaşamını yitiren annesine sarılı halde çıkarıldı. Bacaklarında ezilmeler ve böbreklerinde hasar oluşan Malik Tahirler, diyaliz makinesine bağlandı. İç kanama nedeniyle Tahirler, SGK Tepecik Hastanesi’nde 24 Kasım Salı günü ameliyat edildi, ancak kurtarılamadı. Malik Tahirler, geçen cuma günü Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda annesi Nazmiye Doğrayan’ın mezarının yanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Tahirler’in ailesi, 28 gün boyunca Malik’i tedavi eden tüm hastane çalışanlarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Malik’in ağabeyi Tayfun Tahirler, kardeşinin ameliyatı kaldıramadığını belirterek, “Mahir, enkazdan çıktığında kötüydü. On güne sonra ise toparlanamaya başladı. Doktorlar kendisine yemek yedirmeye başladı. Bizden de köfte ve tatlı istemişti. Ancak sol ayağı ve böbreklerinde sıkıntı hep vardı. Sol ayağındaki ödemlere müdahale edilmesi gerekiyordu. İlk ameliyattan sonra tüm değerleri alt üst oldu. Bir hafta önce de doktorlar verdikleri kanların pıhtılaştığını ve ameliyat gerektiğini söylediler. İkinci ameliyattan sonra da hayatını kaybetti. Hastanedeki doktorlardan güvenlik görevlisine kadar herkese teşekkür ederim. Hep yanımızda oldular” ifadelerini kullandı.

‘KARDEŞİMİN ÖMRÜ BU KADARMIŞ’

Malik Tahirler’in ablası Tülay Çavuşoğlu ise Doğanlar Apartmanı’nın yıkılıp yeniden yapılması gerektiğinin hep konuşulduğunu, ancak somut adımın hiç atılmadığını belirterek, “Apartmanın yıkılıp tekrar yıkılması yönünde söylentiler hep vardı. Ancak yıkılırsa üzerine para vermek gerekiyordu. Annem bize söylemişti ve ‘Bu parayı nasıl vereceğiz?’ demişti. Bu olay hep söylenti olarak kaldı. Apartmandakilerle ortak hareket ederek hukuki süreci değerlendireceğiz” dedi.

Doktorların son bir haftadır her şeye hazırlıklı olmaları konusunda uyardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Geri kalan bir ayda annemin acısını kardeşim hafifletmişti. Malik’in durumu bize anne acısını bir nebze unutturmuştu. Son bir haftadır durumu kötüye gitti. Öldüğü gün saat 11.00’de yanına gittiğimizde doktoru her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Birkaç saat sonra da vefat haberini aldık. Doktorlar, kardeşime çok iyi baktılar. Kardeşimin ömrü bu kadarmış. Annemi kaybedince Malik bize ümit olmuştu ama olmadı. Daha 28 yaşındaydı ve diğer ay doğum günüydü” diye konuştu.

Bornova Yeşilovaspor altyapısında yetiştikten sonra Karşıyaka’da 2011 yılında profesyonel olan Malik, 2014’te kulüpten ayrılmıştı. Malik Tahirler, Sandıklıspor, Muğlaspor, Torbalıspor, Ödemişspor, Didim Belediyespor, Altınova Belediyespor, Kemalpaşa Esnafgücü gibi kulüplerde amatör olarak forma giymişti.

FOTOĞRAFLI