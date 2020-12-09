Depremde yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşanan depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nda 2.5 yaşındaki torunu Barlas ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Ateş’in (49) bir mağazaya olan 6 bin 473 lira borcu, annesine kefil olan Yağmur Gürman’dan (27) istendi.

Annesi ve oğlu ile evini kaybeden, çevresinden gördüğü destek ile ayakta durmaya çalışan Gürman, acısının ikiye katlandığını belirtip, “İnsanlar tek tek yardım ederken büyük bir mağazanın bu tepkisi hiç hoş olmadı” dedi.

Ege Denizi’nde, 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan Ekran Apartmanı’nda Fatma Ateş ve 2.5 yaşındaki torunu Barlas’ın da aralarında bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı anda annesini, oğlunu ve evini kaybeden Yağmur Gürman (27), yaşadığı travmaya rağmen çevresinden aldığı desteklerler ile yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. Deprem sonrası sahiplendiği kediye oğluna seslendiği gibi ‘Barlito’ diye seslenen Gürman, annesi ile oğlunun isimlerini ise kolyesinde taşıyor.

Yağmur Gürman, tüm bu acıların arasında ikinci bir şok yaşadı. Bir mağaza, Fatma Ateş’in depremden bir hafta önce taksitle satın aldığı mobilyadan kalan 6 bin 473 lira borcu, kendisine kefil olan kızı Yağmur Gürman’dan istedi. Depremden geriye yalnızca cep telefonu ve cüzdanı kalan Gürman’a mağaza yetkilisi, “Nakit öderseniz 800 TL indirim yapabiliriz. Annenizin kefili olarak görünüyorsunuz ve borcu ödemek zorundasınız” dedi. Gürman da borcun 450 TL olan tek taksitini ödedi.

Deprem anında iş yerinde olduğunu anlatan Gürman, “Annem ve oğlum, evdeydi. Üçüncü gün enkaz altında kalıp, öldüklerinin acı haberini aldık. Çok zor bir süreç. Onları kaybedeli 40 gün olacak. İlk günkü gibi acı devam ediyor. Daha acımız tazeliğini korurken, mağaza, depremde ölen annemin kefili olduğum için borcu benden istedi. Böyle şeylerle karşılaşmak insanı daha kötü yapıyor. Sanki kendileri de bu depremi yaşamamış gibi, umursamazlıkları hayret ettiriyor. Yalan söylediler. Depremde annemin öldüğünü söylememe rağmen, ‘Araştıracağız’ diyerek, bir ay boyunca beni oyaladılar. İnsanlar bu mağazaya inanmasınlar, gidip oralardan alışveriş yapmasınlar. ‘Anneniz öldü borçlu sizsiniz’ diyorlar. Bu hoş bir şey değil” dedi.

‘GEÇMİŞ OLSUN, SİZ BAKIN HAYATINIZA’

Gürman, “Ne yazık ki hayat acı çekmenize izin vermiyor. Tek başına kalınca her şey üstünüze kalıyor. Bu süreçte çok yardımcı olan oldu. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Ta ki bu mağazayla bu yaşadığın sıkıntılı duruma kadar., Annemin ölüm belgesi çıktıktan sonra tek tek borcumuz olan yerlere ulaşmaya çalıştık. Bu firmaya da o şekilde ulaştık. Bana verilen ilk bilgi; ‘Bu konu ile ilgili çok başvuru aldık. Gerçek olup olmadığını araştıracağız’ oldu. Biz de belgeleri göndererek bekledik. Defalarca arayıp bir gelişme olup olmadığını sorduk. Onlar büyük ihtimalle süreci uzatıp olayların durulmasını beklediler. Bu felaketi beraber yaşadık. Bu Bornova’da olan bir firma. Verilen tepkiler beni şok etti. Gayet rahatlar ve umursamıyorlar. ‘Geçmiş olsun, geçer. Siz bakın hayatınıza’ şeklinde, konuşmalar yapıyorlar” diye konuştu.

‘NAKİT ÖDERSENİZ İNDİRİM YAPARIZ’

Mağazanın sahibine de ulaştığını kaydeden Gürman, “Nakit ödersem 800 TL’lik indirim yapabileceklerini söylediler. Normal bir ölüm değildi. Biz bu eşyaları depremden yaklaşık 10 gün önce aldık. Şu an hiçbir eşya yok. Bu eşyalar duruyor olsa ben teklif bile etmem. İnsanlar tek tek yardım ederken, büyük bir mağazanın bu tepkisi hiç hoş olmadı. Acım ikiye katlandı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. ‘Ne yapmamızı bekliyorsunuz ki?’ dediler. Yasal olarak böyleymiş. Bu işin insanlık kısmı var. Birçok firma arayıp, ‘Bir ihtiyacınız var mı?’ diye sordu. Ben böyle bir yaklaşım beklerdim. ‘Borcunuz yok ne ihtiyacınız varsa karşılayabiliriz’ denmeliydi. Böyle bir tepkiyle karşılaşınca insan şaşırıyor. Yasalar madem bu şekildeydi ilk aradığımda ‘Borcunuz silinmeyecek’ denmeliydi. Resmen olayların durulmasını bekleyerek oyaladılar” dedi.

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