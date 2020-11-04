Depremde ölen anneanne ile torunu son yolculuklarına uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK- Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- EGE Denizi’nde İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Rıza Bey Apartman’nın enkazı altında kalıp yaşamını yitiren Mahmut Baran Karael (6) ve anneannesi Belgin Özcan (50) memleketleri Aydın’ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı’nın birinci katında bulunan diş polikliniğine saat 15.00’teki randevuları için gelen anneanne Belgin Özcan ile torunu Mahmut Baran Karael enkaz altında kaldı. Depremin 5’inci günde arama kurtarma ekipleri, enkazdan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Karael ile anneannesi Özcan’ın cansız bedenlerini çıkarıp, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırdı.

Belgin Özcan ve torunu Mahmut Baran Karael’in yakınları tarafından alınan cenazeleri memleketleri Aydın’ın Nazilli ilçesine götürüldü. Anneanne ve torunu için bugün ikindide Nazilli Otogar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Karael ve Özcan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede annesini ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Özlem Karael ile eşi Sabri Karael güçlükle ayakta durabildi. Müftü Bayrakçı’nın helallik istemesinin ardından ayrı ayrı kılınan namaz sonrası Belgin Özcan ve torunu Mahmut Baran Karael’in cenazeleri Eğriboyun Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

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