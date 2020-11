Depremde oğlunu ve annesini kaybeden kadından apartman sakinlerine tepki

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) – İZMİR’de yıkıma yol açan 6.6’lık depremde Emrah Apartmanı enkazından annesi Fatma Ateş ile 2,5 yaşındaki oğlu Barlas’ın cansız bedenleri çıkarılan Yağmur Gürman (27), apartman sakinlerinden oluşan ‘WhatsApp’ grubunda konuşulanlara tepki gösterdi. Gürman, “Bina yıkıldı, ölenler öldü ancak grupta yeni yapılacak olan apartman fotoğrafları paylaşılıyor. Bizlerle ilgili hiçbir şey yok. Her şeyi bu kadar hızlı kabullenip hayata dönmelerini kabul edemiyorum. Benim hayatım bitti, onlar apartmanın peşine düşmüş” dedi.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybederken, afete Emrah Apartmanı’nda yakalanan Fatma Ateş ile torunu Barlas Dal’ın enkaz altından cansız bedenleri çıkarıldı. Deprem sırasında çalıştığı için evde olmayan Yağmur Gürman, hem anne hem de evlat acısı yaşarken, hukuki olarak mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Apartman sakinlerinden oluşan ‘WhatsApp’ grubunda hayatın normal seyrettiğini belirten Gürman, “Benim de içinde bulunduğum apartmana ait bir ‘WhatsApp’ grubu var. Depremden sonra hemen herkes normal bir şekilde konuşmaya devam ediyor. Bina yıkıldı, ölenler öldü ancak grupta yeni yapılacak olan apartman fotoğrafları paylaşılıyor. Kaç metrekare olacağı, ne kadar lüks olacağı konuşuluyor. Bizlerle ilgili hiçbir şey yok. Her şeyi bu kadar hızlı kabullenip hayata dönmelerini kabul edemiyorum. Benim hayatım bitti. Ancak onlar apartmanın peşine düşmüş. Sizin kiraladığınız evde 2 kişi hayatını kaybettiyse oraya bir şey yazamazsınız” diye konuştu.

‘ANNEM VE OĞLUMU GERİ VEREBİLECEKLER Mİ?’

Emrah Apartmanı enkazında kumdan başka bir şey görmediğini belirten Gürman, “Sanki bir yerden kum alınmış ve oraya getirilmiş. 3 gün boyunca kazma kürekle insan aradılar. Vinç, betonu kaldırdığı an beton tuz buz oluyordu. Depremde köpeğimizi de kaybettik. İlk gün enkazdan o çıkmıştı. Balkondaydı ve olduğu yerden kaçamamış. Ağzından sadece kum çıktı. Bina tamamen kumdan ibaretmiş. Hukuki süreç başladı. Konunun takipçisi olacağız. Koca Bayraklı’da 5 bina yıkılıyorsa burada yanlış var demektir. Oğlum ve annem geri gelmeyecek ama ben geceleri uyuyamazken onların rahatça uyumasını istemiyorum. Bu hata cezasız kalmasın istiyorum. Başkalarının canı yanmasın. Binanın çürük raporu olduğunu öğrendiğimde direkt avukatımla irtibata geçtim. O da emlakçıya ulaştı. Ev sahibi ise telefonları açmadı. Sonrasında beni aradı ama konuşmak istemediğim için açmadım. Kuzenime ulaşmış ve depozito vermek istediğini söylemiş. Galiba kendilerine olayı böyle kapatacaklarını düşündüler. Sen karşıda sağlam binada otururken çürük binayı kiralıyorsun ve arayıp geçmiş olsun diyorsun. Ne geçecek benim hayatımda? Annem ve oğlumu geri verebilecekler mi? Tüm hayatımı yerle bir ettiler” diye konuştu.

‘OĞLUMA EN SON, İYİ UYKULAR, DEDİM’

Depremden kısa bir süre önce oğlu Barlas ve annesiyle görüntülü konuştuklarını belirten Gürman, “Çalıştığım için Barlas sürekli beni özlerdi. Her gün uyandığında hemen görüntülü ararlardır. Her zamanki gibi sıradan bir gündü. Aradılar ve konuştuk. Anneannesi ona bir halı almıştı. Annem, Barlas halıyla oynarken çektiği video ile beni sevdiğini söylediği videoyu yollamıştı. Tam uyku saatiydi. Son olarak ‘Biz uyuyoruz’ demişlerdi. Ben de ‘İyi uykular’ dedikten sonra bir daha haber alamadım” dedi.

