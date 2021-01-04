Depremde eviyle birlikte stüdyosu da yıkıldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR (DHA)- İZMİR’de yaşayan Kıvanç Sekü (39), 30 Ekim’deki depremde hem evini hem de işini kaybetti. Depremde tüm enstrümanlarının da bulunduğu ev stüdyosu yerle bir olan genç müzisyenin yaşadıkları İzmirli rock müzik grubu Pislick Kedi’nin son klibine konu oldu. Gökhan Özden’in Bulutsuzluk Özlemi’ne ait ‘Uçtu Uçtu’ isimli şarkısına yaptığı yeni düzenlemeyi yine Özden’in senaryosu ile kayda alan yönetmen Burak Alanyalı’ın çektiği, davet üzerine Sekü’nün de yer aldığı klip, YouTube’da yayınlandı.

İzmir depreminde büyük hasar gören ve daha sonra yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek Apartmanı sakinlerinden Kıvanç Sekü, maddi kayıp yaşayan depremzedelerden biri oldu. Depremde yıkılan üç odalı, tek başına yaşadığı dairesinde bir ev stüdyosu bulunduğunu belirten Sekü, 30 Ekim’e kadar hem evinde hem dışarıda çalıştığını söyledi. Pandeminin ardından deprem nedeniyle de hayatının değiştiğini belirten Sekü, evsiz ve işsiz kaldığını kaydetti. Deprem anında evinde olduğunu dile getiren Sekü, “Sarsıntı sırasında kendimi dışarıya atmak isterken merdivenlerden yuvarlandım ve ayağım kırıldı. Dışarıya çıkıp baktığımda yan bloğun devrildiğini gördüm. Ortalık bir anda karıştı. Bağırışları duydum. Oturduğum apartmanın yanındaki blok tamamen yıkıldı. Benim oturduğum apartmana ağır hasarlı raporu verildi. Bir daha içeri giremedik. İçerdeki eşyaları alamadık. Geçen günlerde de apartman tamamen yıkıldı” dedi. Depremde hem maddi hem de manevi olarak kayıplar yaşadığını anlatan Sekü, şöyle devam etti:

“Yaşadığımız yeri, anılarımızı, hatıralarımızı kaybettik. İçerden eşyalarımızı alamadık. Benim yıllarca yatırım yaptığım ev stüdyom vardı. Gitarlarım, amfilerim hepsi içindeydi. Hiçbirini alamadım. Hatta kıyafetlerimizi bile alamadık. Deprem anında çoraplarımla dışarı kaçtığımı hatırlıyorum. Daha sonra ailemin yanına taşındım. Toparlanmaya çalışıyorum. Evimden de aranje işleri yapıyordum. Fakat ekipmanı kaybedince onu da yapamaz hale geldim. Pandemiden etkilenen müzisyenlerin göz ardı edilmemesi gerekli. Devletimizden destek bekliyorum. Stüdyo bana 70 bin liraya mal olmuştu, 8 gitar, 2 amfi, kamera, bilgisayarlarım ve hoparlörlerim gitti.”

ŞİDDET VE PANDEMİ KONULARI DA İŞLENDİ

Sekü’nün yaşadıkları İzmirli rock müzik grubu Pislick Kedi’nin, son klibine konu oldu. Gökhan Özden’in Bulutsuzluk Özlemi’ne ait Uçtu Uçtu şarkısına yaptığı yeni düzenlemeyi yine Özden’in senaryosu ile kayda alan yönetmen Burak Alanyalı, Kıvanç Sekü’nün yaşadıklarından yola çıkarak müzisyenlerin sorunlarını anlattı. Davet üzerine Sekü’nün de yer aldığı klip YouTube’da yayınlandı. Salgın nedeniyle sanat etkinliklerinin iptal edildiğini ve bu durumdan etkilenen sanatçılar ile mekan sahiplerinin bulunduğunu anlatan Alanyalı, “İzmir depremi şok etkisi yarattı. Hem İzmir depreminden hem de pandemiden etkilenmiş ana karakterimizin hikayesini bu klipte anlattık. Onun çektiği sıkıntıları dile getirmek istedik. Bizim bir mottomuz var. Savunmasız canlara karşı şiddete hayır diyoruz. Bunun üzerinden bir hikaye oluşturduk. Bir balerin karakterimiz var klipte ve şiddete uğrayan temsili bir kadın karakterimiz. Her klibimizde olduğu gibi içimizi kanatan bu konulara da değindik yine. Önlemlere tabii ki uyulsun ki bu süreci çabuk aşalım. Herkesi önlemlere uyma konusunda hassasiyete davet ediyoruz. Biz güçlü bir ülkeyiz, dayanışmaya inanan bir toplumuz. Bu süreci bir an önce aşmayı diliyoruz” dedi.

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