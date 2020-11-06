Depremde 4 torunuyla ölen babaanne hayatını torunlarına adamış

Kadir ÖZEN- Hasan AKYILDIZ / İZMİR, DHA)- İZMİR’deki depremde Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalan Arife Yücel (60)’in iki oğlundan olan torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10)’in ölümleri yürekleri dağladı. Babaanne Arife Yücel’in 11 yıl önce eşini kaybettiği ve hayatını torunlarına adadığı belirtiliyor.

Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremde, 8 katlı ve 32 daireli Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depreme 4. kattaki evlerinin mutfağında yakalanan babaanne Arife Yücel, torunları Lena ile ablası Vera, Diren ve ağabeyi Feda Yücel yaşamını yitirdi. Bayraklı’da yaşayan Nilay ve Deniz Yücel çifti çocukları Lena ile Vera’yı; Emine Toklu Yücel ve Hüseyin Yücel çifti de çocukları Feda ve Diren’i işteyken babaanne Arife Yücel’in yanına bırakıyordu.

KUCAĞINDAKİ OYUNCAK BEBEKLE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Arife Yücel ile 4 torunu, memleketleri Çorum’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Nilay, çocuklarının ve yeğenlerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Nilay Yücel, çocukları ve yeğenlerinin oyuncağına sarılarak beklemesiyle dikkati çekmişti.

Her 2 ailenin de işe gittikleri zaman çocukları babaanne Arife Yücel’e bıraktıkları, iş dönüşü aldıkları öğrenildi. Babaanne Arife Yücel’in, 11 yıl önce eşini yitirdiği, yalnız yaşadığı, hayatını torunlarına adadığı öğrenildi. Fedakar bir kadın olduğu belirtilen Arife Yücel’in, ebeveynleri çalıştığı için tüm gün torunlarıyla birlikte zaman geçirdiği ifade edildi. Deniz – Nilay Yücel çiftinin öğretmen oldukları öğrenildi.

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