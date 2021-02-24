Depremde 4 çocukları ile annelerini kaybeden Yücel ailesinin buruk sevinci: “Burada anıları yaşayacak”

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı’nın yerinin Hatıra Alanı olacağını açıklaması, enkaz altında hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (2.5), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel’in (9) ailesini sevindirdi. Aile, her fırsatta kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün kente yaptığı ziyarette, İzmir depreminin sembolü haline gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın yerinin ‘Hatıra Alanı’ olacağını açıkladı. Apartmanın çöken enkazında ölenlerden Arife Yücel, torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel’in yakınları da kararı memnuniyetle karşıladı. Ölen çocuklardan Diren ve Feda’nın İzmir Adliyesi’nde görev yapan babası Hüseyin Bilgin Yücel, depremden sonra yaptıkları araştırmalarda bir takım ihmallere ulaştıklarını söyledi.

Yücel, 2013 yılında daire aldıkları Rıza Bey Apartmanı’nın bir duyarlılık merkezi olmasını istediklerini belirterek, “Afet Allah’tan geliyor ama tedbirsiz kulların başına geliyor. İhmaller, vurdumduymazlık ve rant hırsıyla yok olmuş 38 insan var burada. Bunların herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Evlat acısı hiçbir kelimeyle tarif edilemez. Bunu kimse yaşamasın. Burada bir duyarlılık merkezi olsun ve herkes buradan ibret alsın. Bu park bizim yavrularımızı geri getirmeyecek ama diğer anne- babalara bundan sonraki yaşamlarında sevdiklerinin güvenliğini sağlamayı düşündürecek” dedi.

Hak sahiplerine konutlarının teslim edileceğini anlatan Yücel, “Bakan Kurum, Cumhurbaşkanımızla istişarede bulunmuş. Burada bir yapılaşma yapmayacaklarını ve apartman dikmeyeceklerini söylediler. Bu alanı hayatını kaybeden 38 kişi ve depremde kaybettiğimiz 118 insan için bir anı merkezi, bir park veya bir duyarlılık merkezi olarak dizayn edeceklerini söylediler. Bizim isteğimiz buydu” diye konuştu.

‘DEVLETİMİZ DUYARLI OLDU, HEPİMİZE SAHİP ÇIKTI’

Depremin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan günlerce umutlu haber almayı beklediklerini hatırlatan Diren ve Feda’nın annesi Emine Yücel de “Arama- kurtarma çalışmaları bir hafta sürdü. Bizim yavrularımız dördüncü gün çıkarıldı. Nihayet bizim yüreğimize bir nebze olsun su serpildi. En azından burada onları anacağız. İsimleri yazacak. Gelecek nesillere aktarılacak bir kent hafızası oluştu burada. Devletimiz duyarlı oldu, hepimize sahip çıktı. Çocuklar, öğretmenleri ile gelip deprem farkındalığını belki burada öğrenebilecek” dedi. Rıza Bey Apartmanı’nın yeşil alan olarak ayrılmasının kamu yararına olduğunu savunan Emine Yücel sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki bazı hak sahipleri ev istedi. Rezerv alanına gitmek istemediğini belirtti. Bakanlık kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Tüm hak sahiplerine ev verilecek. Devlet kira ve eşya yardımı yapıyor. Açıkta kalan kimse yok. Hak sahipliği var ama böyle bir acıdan sonra hak sahipliği sadece mal, eşya, para değildir. Tüm İzmirli’nin isteği, vicdanın oluşturduğu ses buydu. Herkes evlerini alacak. Kararın açıklanmasından sonra beni ağlayarak arayanlar oldu. Burada hayırlar yapacaklar. Burası bizim için bir ağıt yakma ve anma parkı olarak kalacak. Benim bundan sonraki tek mutluluğum başka annelerin bu acıyı yaşamamalarıdır.”

HAMZA DAĞ’A TEŞEKKÜR

Lena ve Vera’nın annesi Nilay Yücel ise, “Biz öncelikle Rıza Bey Apartmanı’nın yerinin yeşil alan, deprem eğitim alanı ve anıt park yapılacağı haberini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Çünkü biz aylardır sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Bize gerçekten ses veren bu işin mimarı diyebileceğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’dır. Başta ona çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki bizim mücadelemiz buranın park olması kararından sonra bitmedi. Bu mücadelenin bir de hukuki boyutu var. Burada ihmali olan yerel yönetimlerin ya da tüm sorumluların bulunması ve yargı önüne çıkmalarını sağlamak için çalışacağız” dedi.

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