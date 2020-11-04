Depremde 2 yaşlıyı merdivenle binadan çıkardı

Sibel DALLI- Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde apartman kapısı sıkışarak kilitlenince bina kapıcısı Nesimi Elibol (39), zemin kattan 1’nci katın balkonuna merdiven dayayıp, 2 yaşlı vatandaşı dışarı çıkardı. Deprem nedeniyle binanın hasar gördüğü, hakkında yıkım kararı verildiği belirtildi.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, birçok bina hasar gördü. Hasar gören Canbazoğlu Apartmanı’nda ise apartman kapısı sıkışarak kilitlenince bina sakinleri dışarı çıkamadı. Zemin kattan 1’inci katın balkonuna merdiven dayayan binanın kapıcısı Nesimi Elibol (39), tahliyeyi sağladı. Ayrıca 1’i sırtında, 2 yaşlı vatandaşı dışarı çıkardı.

Nesim Elibol, “Merdiven dayadık rahat inmeleri için. Yaşlı bir teyzemiz vardı platinli onu kucaklayarak aşağıya indirdik, arkadaşlarla birlikte. Dış kapıya kırmaya çalıştık, açılmadı AFAD ekipleri kapıyı kullanmayın binanın dengesini bozarsınız dedi. Bizde birinci kata merdiven dayadık oradan indirdik arkadaşları” dedi.

‘İŞİMİZ KAYBETTİK’

Canbazoğlu Apartmanı’nda ofisi bulunan Avukat Emin İçelli (28), “Bizim de ofisimiz burada. Bakanlık bugün nispeten izin verdi. Ufak tefek önemli eşyaları alabilirsiniz diye. Eşyalarımızın tahliyesi için buradayız. Alabildiğimiz ufak tefek ziynet eşyalarını almaya çalışıyoruz. Diğer eşyalarımızı içerde bıraktık. Bütün İzmir’e gelmiş geçmiş olsun” dedi

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