Deprem sırasındaki korku ve panik, mobese kameralarında

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 114 kişinin ölümüne neden olan Seferihisar açıklarındaki deprem sırasında yaşanan korku ve panik, Büyüksehir Belediyesi’nin mobese kameralarına yansıdı.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı, binden fazla kişi de yaralandı.

Deprem felaketinin yaşandığı anlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobese kameralarına yansıdı. Çeşitli semtlerde kaydedilen görüntülerde, yaşanan korku ve panik yer alıyor.

Depremle birlikte kaçışan vatandaşlar, araçlara rağmen yola koşarak binalardan uzaklaşmaya çalışıyor.

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