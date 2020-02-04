Bugün sahip olduğumuz teknoloji ve bilgi birikimi aktif fay hatlarının nerelerden geçtiğini, nerede ve ne büyüklükte deprem üretebileceğini bilmemizi sağlamaktadır.

Halihazırda sahip olduğumuz inşaat teknolojisi ise bu ülkede var olan fay hatlarının yaratabileceği en büyük depremlerde dahi yıkılmayacak, insan hayatına, mala, mülke zarar vermeyecek binalar inşa etmemize olanak veriyor.

Depremden ciddi manada etkilenmeyecek bölgeleri belirleyip, buralara yeni şehirler dizayn edebilecek jeologlarımız ve şehir planlamacılarımız da var. Bu şehirlere depreme dayanıklı binaları tasarlayıp, inşa edecek mimarımız, mühendisimiz, teknikerimiz ve işçimiz de var. Bu binalar yapılırken kontrolü sağlayıp plana, projeye uygun inşa edilmesini denetleyecek belediye uzmanlarımız ve yapı denetim şirketlerimiz de var. Bütün bu işlerin kanuni çerçevesini çizmiş imar yasalarımız da var. Bir eksiğimiz yok gibi görünüyor peki o halde neden bir seferberlik ilan edilerek Türkiye’nin deprem güvenliği bir türlü sağlanamıyor? Neden başta İstanbul olmak üzere bir çok büyük kentimizde insanlar çürük evlerde, yürekleri ağızlarında yaşamak zorunda bırakılıyor? Sadece evler mi işyerleri, fabrikalar, hastahaneler, okullar ve daha bir çok kamu binası da deprem anında insan yaşamı için ciddi bir tehdit teşkil etmiyor mu?

Açıkçası deprem tehdidine karşı en büyük eksiğimiz teknoloji, mühendislik ya da hukuk alanında değil ekonomi ve finans alanındadır.

Deprem tehdidine karşı sadece hukuki ve teknolojik model geliştirmek yetmez oturup, düşünüp ciddi bir ekonomik ve finansal model de geliştirmek gerekir.

Bir gayrimenkul sadece bir barınma ya da iş görme yeri değildir, aynı zamanda bir servet değeri de taşır, ciddi bir yatırım ve birikimdir.

Bir çok gayrimenkul aynı zamanda bir rant kapısıdır, geleceğe yönelik bir rant beklentisidir.

Bugün elimizde çok ciddi bir sorunlu yapı stoğumuz var. Bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkede 6.7 milyon yapı stoğunun sağlıksız olduğunu ifade ediyor.

Ülkemizin 50’li yıllar sonrasında yoğunlaşan kente göçle birlikte yaşadığı vahşi kentleşme plansız, programsız yapılaşma bugün sadece büyük bir deprem tehdidi değil aynı zamanda yaşanması zor, pahallı, sağlıksız ve kötü işleyen bir kent düzeni de ortaya çıkardı.

Ülkemiz bu çarpık kentleşme sorununu acilen, planlı, programlı olarak çözmek zorundadır. Bu sorunu biz vaktinde bir plan ve program dahilinde çözemez isek oluşacak büyük bir depremde bu kentler yerle yeksan olur ve sorunu o zaman daha ağır bedeller ödeyerek çözmek zorunda kalırız. Yani sorunu çözmemek gibi bir seçeneğimiz bulunmamaktadır.

Elbette bu sorunu çözerken devletin öncülüğünde, halkımızın katılımı ve bilim insanlarının rehberliğinde bir kentsel dönüşüm modeli uygulamalıyız. Hiçbir gayrimenkul sahibi şu anda sahip olduğu gayrimenkulün kıymetinden daha düşük bir değere ve daha küçük bir metrekareye razı olmak zorunda kalmamalıdır. Bunu kent rantını akıllıca ve adaletli olarak dağıtarak sağlamak mümkündür.

Devlet buraya bir kaynak aktarmak zorunda kalacak mıdır? Elbette kalacaktır lakin yarın öbür gün bir deprem olup binalar yıkıldığında devlet zaten bu kaynakları aktarmak zorunda kalmayacak mı? Hangi iktidar, depremzedelere param yok bakın başınızın çaresine diyebilir?

Arsa hariç bu gün bir inşaatın metrekaresi 1.000 Türk Lirası civarındadır. 100 metrekarelik bir konutun maliyeti 100.000 Türk Lirası demektir, bugünkü kurdan yaklaşıl 16,650 Amerikan doları yapar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bahsettiği 6.7 milyon sorunlu yapı stoğunun yeniden yapılmasının toplam maliyeti 111 milyar dolardır. Bu meblağ büyük müdür, büyüktür, lakin sadece Suriyeli mülteciler için 50 – 60 milyar dolar harcayabilen bir ülke için çözülemeyecek boyutta bir mali sorun da değildir.

Bu finansmanı 25 – 30 yıl vadeli ve düşük faizli kredi olarak yurt dışından bulmak ve kentlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek son derecede kolaydır. Bu aynı zamanda durgunlukta olan inşaat sektörünü hareketlendirmeye ve bu sektördeki krizi çözmeye de yarayacaktır. Böyle ekonomik bir programın çok ciddi bir istihdam kapasitesi de yaratacağını unutmamak gerekir.

Sonuç olarak iyi bir ekonomi ve finansman programı ile ülkemizin hem deprem ve hem de çarpık kentleşme sorununu çözmek mümkündür.