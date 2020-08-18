Türkiye’nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden biri olan 99 depreminden bu yana 20 yıldan fazla zaman geçti.

Yirmi yılda yapılan ne var?

Hangi tedbirler alındı?

Deprem bu ülke insanı için yaşamsal bir tehdit olmaktan çıkarıldı mı?

Elbette bol bol nutuk atıldı, kocaman kocaman laflar söylendi, lakin deprem ülkemizde hala can almaya devam ediyor ve böyle giderse de can almaya devam da edecek.

Deprem bu topraklarda olacağı yüzde yüz kesin olan, doğal bir fenomendir, ülkemizde deprem olacak mı sorusu tamamı ile abesle iştigaldir.

Doğal olayları bir felakete ve afete dönüştüren kesinlikle insanların cehaleti ve teknolojik yetersizliği ile yönetimsel beceriksizliğidir!

Hiçbir şey bilmiyorsan, teknolojik önlemler alabilecek bilgi ve para gücün yoksa, deprem bölgelerine yerleşmemeyi, bu bölgelerde yapı ve insan yoğunluğunu arttırmamayı da mı bilmiyorsun diye sormazlar mı insana?

Esas itibariyle Türkiye’de dünyanın Japonya,Endonezya, Şili ve benzeri bir çok başka coğrafyasında görülen şiddette ve yoğunlukta depremler olma ihtimali yoktur.

Dünya’da ölçülen en şiddetli depremler :

22 Mayıs 1960 Şili; depremin büyüklüğü 9,5 Magnitud 28 Mart 1964 Alaska; depremin büyüklüğü 9,2 Magnitud 26 Aralık 2004 Endonezya; depremin büyüklüğü 9,1 Magnitud 11 Mart 2011 Japonya; depremin büyüklüğü 9,0 Magnitud 04 Kasım 1952 Rusya; depremin büyüklüğü 9,0 Magnitud 27 Şubat 2010 Şili; depremin büyüklüğü 8,8 Magnitud 31 Ocak 1906 Ekvador; depremin büyüklüğü 8,8 Magnitud 04 Şubat 1965 Alaska; depremin büyüklüğü 8,7 Magnitud 15 Ağustos 1950 Tibet; depremin büyüklüğü 8,6 Magnitud 28 Mart 2005 Endonezya; depremin büyüklüğü 8,6 Magnitud

Olarak sıralanır.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, 1500’lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde, lakin 8 büyüklüğünün altında 23 depremle sarsılmıştır.

Bulunduğumuz coğrafyamızda Erzincan’da 27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi, Gölcük’te 17 Ağustos 1999’daki 7,4 büyüklüğündeki depremde ise 17 bin 118 kişi hayatını kaybetmiştir.

Bugün sahip olduğumuz teknoloji ile Türkiye’de olabilecek en büyük depremi bile can kaybı olmadan, insanlarımız ölüp, yaralanmadan atlatabilmemiz mümkündür.

Bunu başaramamamızın tek sebebi tamamı ile siyasi ve ekonomik tercihlerimizdir.

Türkiye’de son yirmi yılda doğru ekonomik politikalar ve teknolojiler uygulansaydı bugün deprem riski diye bir korkumuz da olmazdı.

Yarım yamalak yapılan, teknoloji değil rant öncellenen kentsel dönüşümler maalesef ülkemizi hala deprem tehdidine açık tutmaktadır.

Yeni bir büyük deprem olması için önümüzde ne kadarlık bir süre var bunu bilemiyoruz, fakat hangi coğrafyalarda, hangi büyüklükte depremler olabileceğini biliyoruz. Bildiğimiz bir diğer şey ise depremlerin insanlara doğrudan bir zarar vermediği, insanlara asıl zararı depremlere uygun teknoloji ile yapılmamış yapıların verdiğidir.

Bugün itibariyle doğru yere, depreme dayanabilecek teknolojiye sahip, doğru yapı yapmayı biliyoruz, eldeki depreme dayanıksız yapı stoğunu depreme dayanıklı yapı stoğu ile değiştirmek için yeterli bilgi ve deneyim birikimimiz olduğu halde bunu yapmamamız tam anlamı ile bir cinayettir!

Olacak bir depremde ölüp yaralanacak bütün insanlarımızın vebali bunu yapmayan, yapmaktan imtina eden, ya da yapmayı beceremeyen yöneticilerin olacaktır.

Depreme dayanıklı binalar yapmak,eldeki bina stoğunu depreme dayanıklı binalar ile değiştirmek elbette ekonomik bir maliyet getirecektir lakin neye para harcamıyor, hangi yatırıma kaynak bulmuyoruz ki?

Lükse ve şatafata harcanan kaynakları, depreme dayanıklı konut üretmeye harcasak çok daha iyi ve akıllıca bir tercih olmaz mı?

Sonuçta teknolojimiz var ekonomimiz bu yükü kaldıracak kadar güçlü tek sorun kaynak tahsisi ve tercihlerde yanlış politikaların izlenmesidir.

Türkiye’nin yüzde 66’sı deprem riskli alanlarda yer alıyor. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu alanlarda ikamet ediyor ve dönüştürülmesi gereken en az 1,5 milyon konut var. Bu dönüşüm yaklaşık 20- 25 milyar dolarlık bir kaynak gerektirir.

İktidar Suriye’lilerin canını kurtarmak için 50 – 60 milyar dolar para harcamaktan çekinmemişken, kendi insanının canını esirgemek için 20 – 25 milyar doları bulamıyor mu?