Depodaki 3 hurda araç yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da açık hava deposundaki 3 hurda araç, çıkan yangında zarar gördü.
Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki hurda araç deposundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye aracı, yanan 3 hurda aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Hurda araçlarda inceleme yapan uzman itfaiye erleri, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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