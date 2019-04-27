Denizlisporlu Burak Çalık: Filmin sonu mutlu bitecek

Spor Toto 1. Lig’de Süper Lig yolunda pazar günü evinde Balıkesirspor Baltok’la karşı karşıya gelecek Abalı Denizlispor’un golcüsü Burak Çalık iddialı konuştu.

Takımın en golcü isimlerinden olan deneyimli futbolcu, “Süper Lig’e yükselmeyi sonuna kadar hak ediyoruz. Son maçlarda evimizde iyi skorlar alamadık. Ancak Balıkesirspor maçıyla bu devran da sona erecek. Rakiplerimizin puan kaybedip kaybetmemesinden ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Bu hafta kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. İnanıyorum ki filmin sonu mutlu bitecek ve Denizlispor camiası yıllardır özlem duyduğu Süper Lig’e kavuşacak” dedi. Kariyerinde daha önce ligde bu haftaki rakip olan Balıkesirspor formasıyla 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Burak, bu sezon 8 gol atarken özellikle Adanaspor deplasmanında 90+9. dakikadaki golüyle Süper Lig kapısını aralayan isimlerin başında geldi.