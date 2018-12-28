Spor Toto 1’inci Lig’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, başka kulüplerin takımdaki futbolculara transfer teklifi götürmesine sert tepki gösterdi.

Yeşil-siyahlıların en önemli isimlerinden Mehmet Akyüz, Recep Niyaz ve İsmail Aissaiti’ye gayri resmi olarak teklifler sunulduğu bildirildi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat kulüplerin oyuncuların kafasını karıştırdığını ve bu durumun hiç etik olmadığını söyledi.

Üç oyuncununun da sözleşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Ali Fırat, “Sözleşmesi bizde devam eden bir futbolcunun kendisine teklifin gitmesinde iyi niyet aramıyoruz. Çünkü adres Denizlispor kulübü ve yönetimidir. Transferin muhatabı bizleriz. Böyle bir teklif gelecekse Denizlispor’a gelmelidir. Bazılarının, şampiyonluğa giden Denizlispor için oynadıkları bu oyun tutmayacaktır” ifadelerini kullandı.