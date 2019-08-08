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Spor Gündemi ve Haberleri

Denizlispor’da Yücel İldiz zaman istedi

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Süper Lig’de 16 Ağustos Cuma günü sezonun ilk maçında evinde son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan İldiz, “Tüm futbolseverlere çağdaş bir futbol izleteceğiz. En iyi Denizlispor’u göstereceğiz. Ancak bunun için biraz zamana ihtiyacımız var” dedi.  

Süper Lig’e 9 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılarda takımın yeniden yapılanması için transfer komitesinin aralıksız çalıştığını kaydeden İldiz, “Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig’in bir gerçeği var. Ligdeki hedeflerimizi yakalamak, çağdaş futbolu oynamak ve kazanma alışkanlığı edinmek için ciddi bir kadronuz olması gerekiyor. Burada biz biraz geç kaldık. Lig devam ederken transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız” yorumunu yaptı.

Sahada iyi bir Denizlispor izlettirmek istediklerini vurgulayan İldiz, “Kamuoyunun bizden beklentisi çok fazla. Transferin şampiyonuymuşuz gibi gösteriliyor. Ancak o iş öyle değil. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Transfer döneminde eksikliklerimizi gideririz diye düşünüyorum. Galatasaray maçıyla ilgili önümüzdeki hafta konuşacağım. Altay ile son bir hazırlık maçımız var. Şu an saha içi ve dışı yapılandırmamızı devam ettirmeye çalışıyoruz. En iyi Denizlispor’u sahada göstermeye çalışacağız. Süper Lig’de birkaç hafta sonra istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bu sürede mutlaka güzel skorlara imza atmalıyız. Alacağımız her galibiyet bize büyük moral ve özgüven aşılayacaktır” diye konuştu. 

RODALLEGA: “GALATASARAY’I YENECEĞİZ”

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Denizlispor’un Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega, Galatasaray maçı için iddialı konuştu. Takım olarak iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Kolombiyalı golcü, “İlk haftadaki Galatasaray maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada elimden gelen bütün katkıyı yapacağım. Denizlispor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Galatasaray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sezona kazanarak başlayacağız.Kendi seviyemizi göstermeliyiz” dedi.

Gollerine yeni takımında devam etmek istediğini vurgulayan Rodallega, “Buraya gelirken bütün amacım ve isteğim gollerime burada devam edebilmekti. Kulüp beni bu yüzden buraya transfer etti. Yapabildiklerimi biliyorlar. Ben de elimden geleni takımım için yapmak istiyorum. Her gün çalışıyoruz. Kendimi hazır tutuyorum. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok iyi çalışıyor. Lig başladığında ilk baştan itibaren istediğimizi elde edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

TİRE’DE RAKİP ALTAY

Süper Lig’deki Ege temsilcisi Denizlispor ile TFF 1. Lig’de yer alan Altay, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında yarın Tire’de rakip olacak. Tire Mustafa Kemal Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. İki takım lig öncesi son provada eksiklerini görme imkanı bulacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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