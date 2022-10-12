Denizlispor’da Ömer sustu

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DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig’de 8 haftada 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak galibiyetsiz son sıraya demir atan Altaş Denizlispor’da takımın en önemli gol silahı Ömer Şişmanoğlu, bu sene beklenen çıkışı yapamadı. Geçen sezon 26 maçta attığı 13 golle yeşil-siyahlıların kümede kalmasına büyük katkı yapan 33 yaşındaki Süper Lig patentli santrfor, bu yıl sustu. Uzun süren görüşmeler sonunda takımda kaldıktan sonra ilk 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen gurbetçi yıldız, oynadığı 5 maçta yalnız 1 kez ağları sarsabildi. Son 5 haftadır ilk 11’de forma giyen Ömer, bu sezon yalnızca 2-2 biten Gençlerbirliği maçında gol attı.

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