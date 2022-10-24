Denizlispor’da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de oynadığı 10 maçta 2 puanla son sırada kalan Altaş Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı yönetim, geçen sezon ortasında yıllar sonra göreve geldiği takımı ligde tutmayı başaran ancak bu sezon kötü gidişe engel olamayan tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasıyla ilgili olarak, “Teşekkürler Mesut Bakkal. Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

BAKKAL’DAN AÇIKLAMA

Denizli ekibi ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal bir açıklama paylaştı. Deneyimli teknik adam açıklamasında, “Genç yaşta futbolcu olarak kapısından içeri girdiğim, hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinçleri yaşadığım, her zaman yuvam olarak gördüğüm ve bana ihtiyaç duyulduğunda şartsız, koşulsuz hizmet etmeyi üzerimde bir görev olarak gördüğüm Denizlispor Kulübünden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Geçen sezon yönetim, teknik heyet, futbolcu, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla birlikte büyük bir başarıya imza attık. Bu sezon transfer yasağı başta olmak üzere, yaşanan sakatlıklar ve şanssızlıklar sebebiyle istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa hep o doğrultuda kararlar aldım. Geldiğimiz noktada başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek yollarımızı ayırma kararı aldık.

Denizlispor benim yuvam. Burada olup olmamak bunu değiştirmez.

Bugüne kadar bana büyük destek veren başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, çalışanlara, basın mensuplarına ve vefakar Denizlispor taraftarlarına teşekkür ederim.

Bugünlerin geride kalacağına olan inancımı tekrar ediyor, Denizlispor’umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)