Spor Toto 1’inci Lig’de son 8 maçında 7 galibiyet alarak ilk 2 yarışına ortak olan Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz, henüz yolun başında olduklarını söyledi.

Çok zor bir yarışın içinde olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Daha çok gol atmak istiyoruz ancak bunun rizikları da var. Savunmadaki eksikleri biliyoruz. Gelişmeye açık bir takımız. Ligde her takımın hedefi var. Yukarıyı daha yeni yakaladık. Zor bir yarışa gireceğiz. Hep daha fazla çalışmak zorundayız” dedi.

Öte yandan teknik patron Yücel İldiz, Boluspor deplasmanında 83’üncü dakikada oyundan alınmasının ardından direkt soyunma odasının yolunu tutan Aissati ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek, “Biz bir aileyiz” mesajı verdi.