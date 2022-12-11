Denizlispor çok umutlandı

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DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de zor günler geçiren Altaş Denizlispor, Altay galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Sahasında rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşil-siyahlılar bitime 4 dakika kala attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sezonki ikinci galibiyetini alan Altaş Denizlispor 9 puana ulaştı. Denizli temsilcisi düşme hattından kurtulamasa da camiasına umut vermeyi başardı. Teknik direktör Giray Bulak çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

İkinci yarının hemen başında gol yediklerini ve demoralize olduklarını anlatan Bulak, “Kenar oyunu oynamak istemiştik, rakibin iyi oyuncuları vardı. Kenar oyunun bize katkı sağlayacağını düşünerek hafta içi buna çalıştık. Geçen hafta Samsun’daki mağlubiyet ağır oldu. Kendimizi izole ettik. Altay takımı iyi kurulan oyunculara sahip. Rakibe karşı orta sahada stoperleri ilerleterek baskı kurmaya çalıştık. Belki de en alttan kurtulacağımız bir hafta oldu. Bunun bize vereceği moral yüksek” dedi.

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