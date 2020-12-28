Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6’sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şehir dışından kent merkezine uyuşturucu madde taşındığı belirlenen ve polis tarafından takibe alınan otomobil, durduruldu. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada; 70 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 290 TL ile 670 euro ele geçirildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin tespit edilmesinin ardından operasyon genişletildi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 78 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 ecstasy, 20 gram esrar, 46 adet yeşil reçeteyle satılan hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve silahlara ait 91 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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