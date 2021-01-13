Denizli’de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, arama yapılan otomobilde yeşil reçeteyle satılan 23 bin 408 ilaç ele geçirildi. Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah kente yeşil reçeteyle satılan ilaç getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen otomobil durduruldu. Otomobilde, narkotik köpekler ‘Arya’ ve ‘Arteon’ ile yapılan aramalarda 23 bin 408 ilaç ele geçirildi.

Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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