Denizli’de uyuşturucuya 19 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 33 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 84 gram eroin, 589 uyuşturucu hap, 29 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 30 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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