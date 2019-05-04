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4 Mayıs 2019
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Cam Bienali, törenle açıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Cam Bienali, törenle açıldı.
Kültür-Sanat Haberleri

Denizli’de Uluslararası Cam Bienali başladı

Editör Editör

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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Uluslararası Cam Bienali, törenle açıldı.

Bu yıl ‘Yansıma’ temasıyla düzenlenen bienalde, çok sayıda cam sanatçısı performanslarını sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Türkiye’deki tek cam bienalini yapan belediye olarak sanata ve sanatçıya ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl ‘Yansıma’ temasıyla yapılan bienalin açılışına AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yerli ve yabancı cam ustaları, öğrenciler ve ziyaretçiler katıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bienalde açılan stantlarda camdan yapılan eserler sergilendi. 3 gün sürecek bienale Amerika, Fransa, Letonya, İtalya ve Türkiye’den 60 sanatçı katıldı.

Ünlü cam sanatçıları, kendilerine ayrılan bölümlerde hünerlerini sergiledi. Sanatçılarını ateşi kullanarak cama verdiği şekiller izleyenlerin beğenisini kazandı. Canlı cam gösterilerinin de yer aldığı bienalde, farklı konseptlerde 200 parça eser sergilenecek. Başkan Zolan, bienalin uluslararası seviyede Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. cam kullanımının insan hayatının olmazsa olmazlarından olduğunu ifade edeN Başkan Zolan, “Cam, hayatımızın her alanında yer alıyor. Camın sanat eseri haline gelmesi zor ve zahmetli bir iş. Buraya gelen vatandaşlarımız, yapılacak gösterileri ücretsiz olarak takip edebilecek. Burada cam ile insanları ve sanatı buluşturuyoruz. Türkiye’de tek cam bienali yapan belediye olarak, sanata ve sanatçıya ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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