Denizli’de, tekstil fabrikasında yangın

Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi.