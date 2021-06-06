Denizli’de tekstil fabrikasında yangın / Ek fotoğraflar

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‘Cemre’ gönüllülerinden çevreci etkinlik
İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- AK Parti Hatay Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nca hayata geçirilen 'Cemre' projesi kapsamında çevre gönüllüsü gençler, parklarda zaman geçirenlere çevreyi korumanın önemini anlattı. AK Parti Hatay...
Emine Erdoğan, Beyoğlu’nda atıktan dönüştürülen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı
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Bağcılar’daki AVM’de yoğunluk
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da AVM'lerde yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme ile kaldırıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren...
Gaziantep FK’da, Güray Vural ile yollar ayrıldı
GAZİANTEP, (DHA) – Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sözleşmesi sonra eren Güray Vural ile yolların ayrıldığını duyurdu. Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcuya 2...