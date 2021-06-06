Denizli’de tekstil fabrikasında yangın / Ek fotoğraf

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN ve Konya'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...