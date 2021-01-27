Denizli’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) – DENİZLİ’de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 35 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle, evlerin çatıları uçtu. Enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 sokakta bulunan tek katlı bir evin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Çatının caddeyi trafiğe kapattığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Uçan çatının isabet ettiği 2 otomobil zarar görürken, bir telefon direği kırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Ali Solak, rüzgar nedeniyle ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirterek, “Rüzgar çok şiddetliydi. Bir evin çatısı büyük bir gürültüyle yerinden söküldü. Korku yaşadık. Can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu” dedi.

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